Перевозки пассажиров на ЗСЖД за первых месяца выросли на 7,6%

По оперативным данным, в январе – феврале 2020 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено около 6 млн пассажиров, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в дальнем следовании – 803,2 тыс. пассажиров (+6,3%), в пригородном сообщении – 5,2 млн пассажиров (+7,8%), сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Пассажирооборот на инфраструктуре ЗСЖД с начала 2020 года вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 837,3 млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 241,3 млн пасс-км (+8,9%), в дальнем следовании – 596 млн пасс-км (+4%).

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