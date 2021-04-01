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Новосибирский филиал ВТБ возглавил новый управляющий

  • 01/04/2021, 09:40
в ВТБ новый упраляющий
Он работает в структуре банка с 2005 года.

Управляющим банка ВТБ в Новосибирской области назначен Сергей Никулин. В новой должности он будет отвечать за развитие в регионе розничного направления, а также за работу с компаниями малого, среднего и крупного бизнеса.

Сергей Никулин родился 11 февраля 1978 года в Алтайском крае. Имеет два высших образования: окончил Армавирский военный авиационный институт и Алтайский государственный аграрный университет  по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В банковском секторе работает с 2001 года. Свою карьеру в группе ВТБ начал в 2005 году в статусе начальника отдела кредитования малого бизнеса, с 2010 года работал в должности заместителя управляющего розничным подразделением ВТБ в г. Барнауле, а затем управляющим розничной структурой банка в г. Красноярске. В 2018 году возглавил региональное подразделение объединенного банка ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

«Среди основных целей, которые стоят сегодня перед новым руководителем — укрепление позиций банка в регионе и рост объемов бизнеса по всем ключевым направлениям. Сергей Никулин – один из наиболее опытных и эффективных руководителей в структуре ВТБ, которому удавалось вывести вверенные ему подразделения на новый уровень развития. Я уверен, что назначение его на должность управляющего ВТБ в Новосибирске позволит команде добиться новых результатов и реализовать стратегические планы развития банка в регионе», − прокомментировал назначение Вячеслав Грицаенко, руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ (ПАО).

«ВТБ – один из лидеров финансового рынка Новосибирской области. Среди клиентов банка тысячи жителей региона и представителей всех сегментов бизнеса. Я рад возможности присоединиться к команде ВТБ в Новосибирске. Уверен, что мы вместе продолжим реализацию стратегических задач по повышению эффективности и качества обслуживания наших клиентов, внедрению современных цифровых продуктов и сервисов банка», − отметил Сергей Никулин.

По итогам 2020 года кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области превысил 145 млрд рублей, портфель привлеченных средств частных и корпоративных клиентов банка – 132 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

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Рубрики : Финансы Банки

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Теги : финансы новый управлющий новости бизнеса ВТБ банки


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