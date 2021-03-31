Рекламодателям

Очередная разморозка «мусорной» концессии в Новосибирске намечена на май

  • 31/03/2021, 21:28
Автор: Евгения Серёгина
Очередная разморозка «мусорной» концессии в Новосибирске намечена на май
К ее реализации может подключиться «Российский экологический оператор».

Очередная попытка разморозки «мусорной» концессии в Новосибирской области намечена к майским праздникам. Об этом вице-губернатор Сергей Семка сообщил на совещании у полномочного представителя президента РФ в СФО. По словам вице-губернатора, в настоящее время компания-концессионер по итогам последних переговоров взяла двадцатидневный тайм-аут.

У нас концессионным соглашением, которое пока заморожено, были предусмотрены два мусоросортировочных комплекса вместе с полигонами, напоминает Семка. Что касается участков, то в Верх-Туле участок определен. По правобережной части Новосибирска участок пока не определен. Как снег сойдет, посмотрим несколько участков, чтобы не было рек и прочего. Через 20 дней вернемся к рассмотрению концессионного соглашения. Сейчас прорабатываем изменения, которые мы обсуждали на рабочей группе с депутатами Заксобрания и экспертами. Думаю, что в течение месяца завершим работу по согласованию с партнерами концессионного соглашения.

Готовность Новосибирской области к концессии подтверждают и на федеральном уровне, правда, с оговоркой.

У региона из 13 объектов 2 находятся в красной зоне и не могут быть реализованы, сообщает генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» (федеральный куратор «мусорной» реформы) Денис Буцаев. Остальные объекты со сроками ввода 2023-2025 годов могут быть реализованы, если Новосибирск сможет организовать работу хотя бы по началу проектирования. Но Новосибирск — единственный регион из округа, который подал заявку на меры поддержки. В настоящий момент, как мы понимаем, в случае возобновления концессионной сделки Новосибирск сможет реализовать проект с поддержкой «Российского экологического оператора».

Постановление правительства области должно запустить «мусорную» концессию

Напомним, на пресс-конференции осенью прошлого года представители ГК «ВИС» сообщали, что готовы выйти на уже утвержденную площадку и начать строительство первого завода, а ко второму приступить, когда вопрос с его размещением будет урегулирован. По их словам, старт зависел от отмашки правительства региона.

В середине марта, отвечая на запрос Infopro54, пресс-служба ГК «ВИС» вновь сообщила, что для начала практической работы по проекту необходимо решение правительства Новосибирской области о возобновлении действия концессионного соглашения. Об этом накануне на пресс-конференции говорил, в частности, и губернатор области Андрей Травников.

— Это решение на данный момент не принято. Группа «ВИС» готова приступить к практической реализации проекта сразу после принятия соответствующего решения. Объем необходимых инвестиций на создание объектов будет уточнен после завершения проектирования и прохождения проектом Госэкспертизы, а также согласования с концедентом нового технического задания, в котором будет выбран тип и состав необходимого оборудования, — уточнялось в ответе, полученном редакцией.

Между тем, как сегодня было отмечено на совещании в полпредстве, практически во всех сибирских регионах остро встала проблема появления незаконных свалок, в то время как мероприятия по переработке мусора движутся, что называется, ни шатко, ни валко. Только по итогам 2020 года в округе образовались более тысячи незаконных свалок, и них 185 — на территории Новосибирской области.

В 2019 году регионами Сибири направлено на полигоны более 80% общего объема ТКО, говорит полпред Сергей Меняйло. В 2020 году эта тенденция сохранилась. Отсутствие системы сбора и недостаточное количество инфраструктуры привело к образованию более тысячи несанкционированных свалок. Наибольшее их количество выявлено на территории Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской и Томской областей. Попрошу органы власти обеспечить своевременное выявление и ликвидацию свалок и, естественно, найти тех, кто это сделал.

Что касается «законных» полигонов, то их мощности подходят к концу. Так, по данным Росприроднадзора, озвученным заместителем руководителя ведомства Амирханом Амирхановым со ссылкой на статистические данные и информацию органов исполнительной власти субъектов РФ, заполненность полигонов в регионах Сибири следующая: Алтайский край 99,9%, Иркутская область 100%, Красноярский край 83%, Новосибирская область 83%, Республика Алтай 100%, Тыва 99,9%, Хакасия 99,9%. Что касается вместимости этих полигонов, то, по данным на февраль 2021 года, в Тыве 40%, Иркутская область 29%, Новосибирская область 34%, Омская область 23,9%, Алтайский край 13%, Кемеровская область 40.

Вопрос: когда они будут исчерпаны с учетом того, что отходы продолжают туда направляться на захоронение? рассуждает представитель Росприроднадзора. Говорить, что реформа утилизации ТКО реализуется в полной мере, преждевременно. Задача была поставлена на сокращение объемов отходов, захораниваемых на полигонах, и уменьшение количества образования новых полигонов для этих целей. Она не реализуется, а существующие мощности будут очень быстро исчерпаны. Таким образом, получается, что этот круг не разрывается. Продолжается увеличение мощностей полигонов, чтобы продолжать захоранивать ТКО.

У ППК «Российский экологический оператор» другие данные по свалкам.

Удивлен докладом Росприроднадзора, который в настоящий момент сильно расходится с данными субъектов РФ и регоператоров, что мы собираем каждый год, говорит Денис Буцаев. В частности, данные об обработке и утилизации мы видим в том числе и на конечных объектах.

Согласно федеральной схеме объектов обращения с ТКО, по словам Буцаева, Новосибирская область требует корректировки на соответствие схеме в случае размещения объектов в приаэродномной зоне. В Алтайском крае, Хакасии и Тыве корректировка требуется в части массовых образований ТКО. В Иркутской области — корректировка в части целевых показателей образований ТКО. В Красноярском крае — перечня перспективных объектов обращения с ТКО и их параметров, а также объемов мусорообразования. В Томской области и Республике Алтай — перспективных объектов обращения с ТКО. Омская область — единственный регион, который не согласовал федеральную схему.

Внедрение раздельного накопления ТКО фактически в округе не реализовано, приводит данные Денис Буцаев. В Республике Алтай меньше 1%, Тыва меньше 5%, Хакасия, Красноярск 0, Иркутск менее 4%, Новосибирск 10%. Что касается введения мощностей в эксплуатацию, то на территории СФО показатели в этой части провалены. Обработка — 525 тысячи тонн, исходя из 812 тысяч тонн, которые были поставлены в качестве целевых. По утилизации 51 тысячи тонн (целевых — 579 тысяч тонн). Ввелись мощности в Красноярске, Новосибирске, Республике Алтай и Омской области. Не вводились Алтайский край, Кемерово, Иркутская, Томская области, Хакасия и Тыва.

По информации полпредства президента в СФО, за последние 2 года действия «мусорной» реформы на территории округа введены в эксплуатацию 5 объектов обработки твердых коммунальных отходов, действует 31 региональный оператор. Охват населения услугой по вывозу мусора в среднем увеличился с 75 до 95%. В 2020 году правительство РФ направило помощь большинству регоператоров в общей сумме более 1 млрд рублей.

Фото pixabay.com —  TheDigitalArtist

1 468

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : СФО свалки переработка мусор концессия


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Каталог недвижимости

Бывшие склады Минобороны в Омске будут проданы на торгах

31/03/2021, 15:29

Офис Банка «Левобережный» в Барнауле празднует 10-летний юбилей

15/03/2021, 17:10

Только 4% сибиряков планируют отдохнуть этим летом за границей

15/03/2021, 13:03

Сибиряки стали чаще досрочно выплачивать кредиты по ипотеке

10/03/2021, 12:15

Актуальный разговор

Начинающий инвестор: как не ошибиться и сберечь свои деньги

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Задолженность перед работниками АО «Сибмост» выплачена в полном объеме

31/03/2021, 19:14

Бывшему чиновнику мэрии назначили условный срок

31/03/2021, 19:09

Границы парка в пойме реки Ельцовка-1 увеличат

31/03/2021, 15:36

В Новосибирске открылось производство шмелей

31/03/2021, 15:25
Новости компаний

«Левобережный» занял 45-е место в рейтинге самых надежных банков России по версии Forbes

31/03/2021, 11:52

ВТБ Лизинг в 2020 г. стал лидером рынка по полученным от клиентов платежам

31/03/2021, 10:38

Пандемия коронавируса позволила энергетикам применить новые методы работы

31/03/2021, 09:00

МТС и центр «Тут поймут» запустили бесплатную горячую линию для подростков Новосибирской области

30/03/2021, 19:40

«Рекрутинг сегодня – это продажа вакансий в условиях дикой конкуренции»

30/03/2021, 19:07

Экономика

Заельцовский парк учтет ошибки Михайловской набережной

Ассенизаторы просят увеличить число мест для слива нечистот

Биотехнопарку нашли землю под вторую очередь

На модернизацию новосибирского «Горводоканала» необходимо около 9 млрд рублей

Андрей Травников: В Новосибирске уже пора объявлять третий режим «повышенной готовности»

Финансы

Цифровые привычки постпандемийного периода

Пандемия, экосистема и новые вызовы

Банк «Открытие» увеличил кредитный портфель в Новосибирске до 25 млрд рублей

Сибирские компании разместили облигации на 264 млрд рублей

Финансовые пирамиды в кредитовании

Политика

Центр управления регионом идет в село

Центр управления регионом идет в село

Мэрия Новосибирска определилась с формой департамента промышленности

Горсовет Новосибирска не согласился снизить планку легитимности фракций

Генплановой «революции» в Новосибирске не произошло

Дмитрий Савельев заявился на праймериз «Единой России»

Недвижимость

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

Технологии

Разработка резидента Академпарка заинтересовала стекольные заводы СНГ

Разработка резидента Академпарка заинтересовала стекольные заводы СНГ

Samsung устанавливает приложения, которые нельзя удалить

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Телекоммуникации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

В 2021 году цены на автомобили вырастут в среднем до 10%

В 2021 году цены на автомобили вырастут в среднем до 10%

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

В феврале пассажиропоток из Новосибирска на направлениях юга России вырос на 62,1%

Самолет вернулся в аэропорт Толмачёво из-за неисправности

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

Медицина

Что поможет победить COVID?

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

Авто

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Туризм

Новосибирцы смогут улететь на отдых еще в шесть стран

МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

Новосибирская область попала в группу «малозаметных» в рейтинге туристической привлекательности

Прямые рейсы в Геленджик впервые запускают из Новосибирска

Аренда жилья на курортах юга России подорожала

Общество

Разрушаем стереотипы лекцией

СГК присоединится к акции «Тотальный диктант» в Новосибирске

Одно из последствий коронавируса — бессонница

Три дымовые трубы пройдут ремонт на станциях СГК в Новосибирске и Куйбышеве

РУСФОНД собирает деньги на дорогостоящее лекарство для Маши

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

×
×
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска