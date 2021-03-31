Очередная разморозка «мусорной» концессии в Новосибирске намечена на май

Очередная попытка разморозки «мусорной» концессии в Новосибирской области намечена к майским праздникам. Об этом вице-губернатор Сергей Семка сообщил на совещании у полномочного представителя президента РФ в СФО. По словам вице-губернатора, в настоящее время компания-концессионер по итогам последних переговоров взяла двадцатидневный тайм-аут.

— У нас концессионным соглашением, которое пока заморожено, были предусмотрены два мусоросортировочных комплекса вместе с полигонами, — напоминает Семка. — Что касается участков, то в Верх-Туле участок определен. По правобережной части Новосибирска участок пока не определен. Как снег сойдет, посмотрим несколько участков, чтобы не было рек и прочего. Через 20 дней вернемся к рассмотрению концессионного соглашения. Сейчас прорабатываем изменения, которые мы обсуждали на рабочей группе с депутатами Заксобрания и экспертами. Думаю, что в течение месяца завершим работу по согласованию с партнерами концессионного соглашения.

Готовность Новосибирской области к концессии подтверждают и на федеральном уровне, правда, с оговоркой.

— У региона из 13 объектов 2 находятся в красной зоне и не могут быть реализованы, — сообщает генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» (федеральный куратор «мусорной» реформы) Денис Буцаев. — Остальные объекты со сроками ввода 2023-2025 годов могут быть реализованы, если Новосибирск сможет организовать работу хотя бы по началу проектирования. Но Новосибирск — единственный регион из округа, который подал заявку на меры поддержки. В настоящий момент, как мы понимаем, в случае возобновления концессионной сделки Новосибирск сможет реализовать проект с поддержкой «Российского экологического оператора».

Напомним, на пресс-конференции осенью прошлого года представители ГК «ВИС» сообщали, что готовы выйти на уже утвержденную площадку и начать строительство первого завода, а ко второму приступить, когда вопрос с его размещением будет урегулирован. По их словам, старт зависел от отмашки правительства региона.

В середине марта, отвечая на запрос Infopro54, пресс-служба ГК «ВИС» вновь сообщила, что для начала практической работы по проекту необходимо решение правительства Новосибирской области о возобновлении действия концессионного соглашения. Об этом накануне на пресс-конференции говорил, в частности, и губернатор области Андрей Травников.

— Это решение на данный момент не принято. Группа «ВИС» готова приступить к практической реализации проекта сразу после принятия соответствующего решения. Объем необходимых инвестиций на создание объектов будет уточнен после завершения проектирования и прохождения проектом Госэкспертизы, а также согласования с концедентом нового технического задания, в котором будет выбран тип и состав необходимого оборудования, — уточнялось в ответе, полученном редакцией.

Между тем, как сегодня было отмечено на совещании в полпредстве, практически во всех сибирских регионах остро встала проблема появления незаконных свалок, в то время как мероприятия по переработке мусора движутся, что называется, ни шатко, ни валко. Только по итогам 2020 года в округе образовались более тысячи незаконных свалок, и них 185 — на территории Новосибирской области.

— В 2019 году регионами Сибири направлено на полигоны более 80% общего объема ТКО, — говорит полпред Сергей Меняйло. — В 2020 году эта тенденция сохранилась. Отсутствие системы сбора и недостаточное количество инфраструктуры привело к образованию более тысячи несанкционированных свалок. Наибольшее их количество выявлено на территории Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской и Томской областей. Попрошу органы власти обеспечить своевременное выявление и ликвидацию свалок и, естественно, найти тех, кто это сделал.

Что касается «законных» полигонов, то их мощности подходят к концу. Так, по данным Росприроднадзора, озвученным заместителем руководителя ведомства Амирханом Амирхановым со ссылкой на статистические данные и информацию органов исполнительной власти субъектов РФ, заполненность полигонов в регионах Сибири следующая: Алтайский край — 99,9%, Иркутская область — 100%, Красноярский край — 83%, Новосибирская область — 83%, Республика Алтай — 100%, Тыва — 99,9%, Хакасия — 99,9%. Что касается вместимости этих полигонов, то, по данным на февраль 2021 года, в Тыве — 40%, Иркутская область — 29%, Новосибирская область — 34%, Омская область — 23,9%, Алтайский край — 13%, Кемеровская область — 40.

— Вопрос: когда они будут исчерпаны с учетом того, что отходы продолжают туда направляться на захоронение? — рассуждает представитель Росприроднадзора. — Говорить, что реформа утилизации ТКО реализуется в полной мере, преждевременно. Задача была поставлена на сокращение объемов отходов, захораниваемых на полигонах, и уменьшение количества образования новых полигонов для этих целей. Она не реализуется, а существующие мощности будут очень быстро исчерпаны. Таким образом, получается, что этот круг не разрывается. Продолжается увеличение мощностей полигонов, чтобы продолжать захоранивать ТКО.

У ППК «Российский экологический оператор» другие данные по свалкам.

— Удивлен докладом Росприроднадзора, который в настоящий момент сильно расходится с данными субъектов РФ и регоператоров, что мы собираем каждый год, — говорит Денис Буцаев. — В частности, данные об обработке и утилизации мы видим в том числе и на конечных объектах.

Согласно федеральной схеме объектов обращения с ТКО, по словам Буцаева, Новосибирская область требует корректировки на соответствие схеме в случае размещения объектов в приаэродномной зоне. В Алтайском крае, Хакасии и Тыве корректировка требуется в части массовых образований ТКО. В Иркутской области — корректировка в части целевых показателей образований ТКО. В Красноярском крае — перечня перспективных объектов обращения с ТКО и их параметров, а также объемов мусорообразования. В Томской области и Республике Алтай — перспективных объектов обращения с ТКО. Омская область — единственный регион, который не согласовал федеральную схему.

— Внедрение раздельного накопления ТКО фактически в округе не реализовано, — приводит данные Денис Буцаев. — В Республике Алтай — меньше 1%, Тыва — меньше 5%, Хакасия, Красноярск — 0, Иркутск — менее 4%, Новосибирск — 10%. Что касается введения мощностей в эксплуатацию, то на территории СФО показатели в этой части провалены. Обработка — 525 тысячи тонн, исходя из 812 тысяч тонн, которые были поставлены в качестве целевых. По утилизации 51 тысячи тонн (целевых — 579 тысяч тонн). Ввелись мощности в Красноярске, Новосибирске, Республике Алтай и Омской области. Не вводились — Алтайский край, Кемерово, Иркутская, Томская области, Хакасия и Тыва.

По информации полпредства президента в СФО, за последние 2 года действия «мусорной» реформы на территории округа введены в эксплуатацию 5 объектов обработки твердых коммунальных отходов, действует 31 региональный оператор. Охват населения услугой по вывозу мусора в среднем увеличился с 75 до 95%. В 2020 году правительство РФ направило помощь большинству регоператоров в общей сумме более 1 млрд рублей.