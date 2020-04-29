Новосибирский инженер адаптировал инвалидную коляску-ступенькоход к бездорожью

Выпускник Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Иван Невзоров сделал первую в мире полноприводную коляску-ступенькоход. Устройство позволяет инвалиду не только самостоятельно спуститься и подняться по лестнице, но и проезжать по бездорожью, в том числе по грунтам с низкой несущей способностью: грязи, песку, илу, сообщили в пресс-службе университета.

Испытания коляски CaterwilGTS 4WD прошли в середине апреля на берегу озера Юго-западный, коляска справилась с залитыми водой колеями и глубоким песком. Коляска снабжена полным приводом на все колеса, а также грязевой резиной с глубокими грунтозацепами. За счет небольшого веса и малого давления на грунт проходимость коляски сопоставима с проходимостью подготовленного внедорожника. Кроме того, коляска значительно превосходит любой автомобиль по маневренности за счет того, что может разворачиваться на месте, как гусеничный вездеход, что дает ей преимущество перед автомобилями на бездорожье.

— Зимой 2019 года мы испытывали коляску на чудовищном пандусе-убийце одной из новосибирских аптек, его угол был больше 24 градусов. Коляска смогла преодолеть его с трудом, только благодаря мастерству нашего пилота Юрия Ларина, профессионального кибатлон-спортсмена, который неоднократно побеждал в международных гонках на инвалидных колясках. Мы подумали: для России нужна коляска, которая сможет брать даже такие препятствия. Потом мы подумали: ведь среди инвалидов могут быть и рыбаки, и грибники, и просто любители прогулок по лесу. Сейчас они не могут заниматься своим хобби, когда это им этого захочется, вынуждены обращаться к помощникам и сопровождающим. Но наша коляска даст им возможность поехать на реку или в лес, когда вздумается. Хотя проехать по берегу реки иногда бывает проще, чем по некоторым улицам российских городов, так что коляска пригодится не только рыбакам», — объясняет идею продукта Иван Невзоров.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ