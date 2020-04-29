Новосибирская область не против сотрудничать с частными клиниками

— К нам приходило обращение не от «Опоры России», а от какой-то ассоциации частных клиник, не знаю, давали ли участники ассоциации право на подобное обращение или нет, потому что предложение достаточно странное, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции. — Мы ни от какой помощи не отказываемся. Многие клиники и частные лаборатории сейчас уже участвуют в борьбе с коронавирусом, в частности, тестируют больных и потенциально зараженных на предмет инфекции.

Напомним, в середине апреля InfoPro54 рассказывал, что представители частных медицинских организаций вышли с предложением на минздрав Новосибирской области, в котором сообщили, что готовы принять на себя в рамках ОМС прием «чистых» плановых больных, которым сейчас отказывают в консультации или госпитализации, чтобы предотвратить обострение ситуации после завершения карантина и разгрузить коллег из государственных учреждений здравоохранения. Представители клиник говорили, что готовы даже проводить плановые операции.

— Прием плановых больных сегодня преимущественно прекращен. Я не готов назвать абсолютные цифры по всей области, но могу сказать из результатов встречи с главными врачами, которая состоялась у меня на прошлой неделе. Они говорят, что поток снизился где-то на 30%, — сообщил губернатор. — Частично эта просадка компенсирована ростом поступающих с подозрением на коронавирус, но снижение, конечно, значительное.

23 апреля стало известно, что в Новосибирской области ограничена запись к узким специалистам через единую регистратуру.

Травников также пояснил, что на территории области развернуты специализированные клиники и отдельные кабинеты в многопрофильных клиниках для приема больных с коронавирусом.

— Мы предполагаем, что коронавирусом может заразиться любой человек, в том числе тот, у которого есть предпосылки к другим видам медицинской помощи: сердечно-сосудистые заболевания, онкология и т.д., в этом списке может оказаться и беременная женщина, поэтому мы развернули площадки, позволяющие оказывать комплексную помощь по лечению от коронавируса и специализированную профильную помощь безопасно как для медиков, так и для других пациентов, — уточнил губернатор. — На территории Центральной клинической больницы в Академгородке развернуты палаты в роддоме для женщин, которые в период беременности, не дай бог, вдруг подхватят COVID-19. В Новосибирской областной клинической больнице в специализированных мельцеровских боксах также есть возможность для приема беременных, оказания помощи больным с кардиологическим, неврологическим и т.д. профилем, зараженных коронавирусом. Наши клиники к этому готовы.

Фото: pixabay.com, автор- Parentingupstream