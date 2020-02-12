«Новосибирский приборостроительный завод» получил поддержку Фонда развития промышленности РФ

На очередном заседании Экспертного совета Фонда развития промышленности было рассмотрено 10 проектов, 9 из них, в том числе проект «Новосибирского приборостроительного завода» — члена Новосибирской городской ТПП, были одобрены для финансирования, сообщили в пресс-службе Новосибирской городской ТПП.

Проект «Приобретение оборудования для развития гражданского приборостроения АО «Новосибирский приборостроительный завод» по программе «Лизинговые проекты» Фонда развития промышленности РФ на сумму более 62 млн рублей рекомендован Советом ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России и Новосибирской городской ТПП.

— Стратегией развития завода до 2025 года предусмотрено увеличение доли гражданской продукции до 85%, что позволит обеспечить устойчивое развитие предприятия как одной из ведущих инновационных компаний России. Достижение этих целевых показателей обеспечивается не только инвестированием в создание новой продукции, но и техническим перевооружением производства, обеспечивающим выпуск гражданской продукции в требуемых объемах, — рассказали в пресс-службе Новосибирской городской ТПП.

Отмечается, что в связи с этим в 2020 году АО «НПЗ» планирует реализацию проекта «Приобретение оборудования в целях развития гражданского приборостроения». В рамках проекта планируется приобретение 28 единиц основного технологического оборудования на общую сумму более 142 млн рублей, что позволит обеспечить рост выручки от реализации гражданской продукции на 21% ежегодно, а рост чистой прибыли к 2024 г. в 2,1 раза по сравнению с текущим годом.

Реализация проекта позволит не только повысить производительность предприятия, усовершенствовать технологический процесс, обеспечить потребителей качественной продукцией, создать 8 новых высокотехнологичных рабочих мест, но и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней от предприятия.

В торгово-промышленной палате напомнили, что общее количество проектов софинансированных ФРП и реализованных в Новосибирской области при поддержке Новосибирской городской ТПП в 2015-2019 гг., достигло девяти.

Кроме АО «НПЗ» — это проекты: АО «НЭВЗ-Керамикс» — «Разработка технологии производства тотального эндопротеза тазобедренного сустава за счет использования пары движения, выполненной из композиционного керамического материала»;

ПАО «Сиблитмаш» — «Техническое перевооружение технологического оборудования ПАО «Сиблитмаш» для производства литейного кузнечного-прессового оборудования, других переделов станкостроительной продукции»;

НПО «ЭЛСИБ» — «Проектирование и освоение производства турбогенераторов для ПГУ, не имеющих аналогов в РФ на базе газовых турбининостранного производства»;

АО «Вектор-БиАльгам» — «Производственный участок розлива и упаковки инъекционных препаратов (вакцин и сывороток) в соответствии с требованиями GМP»;

ООО «Сибстекло» — «Реконструкция и модернизация (установка одностенных углеродных нанотрубок для упрочнения стекла) стекловаренной печи № 4»;

ОО ЦТ «Литейщик» — «Приобретение портального обрабатывающего центра GLU18x30 c целью производства пресс-форм высокого качества».

АО «НЗИВ» — «Организация производства пластиковых контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО) для нужд ЖКХ».

АО «Новосибхимфарм» — «Внедрение системы маркировки лекарственных средств».

Фото: пресс-служба НГТПП