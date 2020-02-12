Большинство новосибирских студентов совмещают учебу с работой

Только 38% студентов из Новосибирской области не отвлекаются от образовательного процесса из-за работы. Остальные 62% так или иначе вынуждены совмещать обучение и трудовую деятельность – таковы результаты опроса, который провела служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников.

Чаще всего новосибирские студенты работают по гибкому графику – такой ответ дали 24% респондентов. Еще 15% работают удаленно, и по 12% — по сменному графику и полный день. Ключевая причина совмещения работы и учебы – деньги, также каждый второй отмечает важность приобретения опыта и практических навыков. Кстати, среди тех, кто только учится и не работает, подавляющее большинство признаются, что просто пока не нашли подходящий вариант для трудоустройства.

Исследование показало, что большинство студентов из Сибирского федерального округа (включая новосибирских респондентов) работают или подрабатывают не в той сфере и не по той специальности, которой обучаются. В этом признались 57% опрошенных – это самая высокая доля среди федеральных округов. Работа еще 21% сибирских студентов лишь частично связана с их будущей профессией.

— Возможно, именно этим объясняется тот факт, что лишь 20% сибирских студентов хотели бы остаться в той компании, где работают сейчас, и после окончания обучения. 46% не хотели бы этого, остальные затруднились ответить, — рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Отмечается, что помимо достойной и вовремя выплачиваемой зарплаты при выборе работодателя студенты обращают внимание на гибкий график, возможности для карьерного роста, удобное рабочее место и оплату компанией дополнительного обучения.

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