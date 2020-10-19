Новосибирский театр «Глобус» тоже приостанавливает показы спектаклей из-за коронавируса

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» объявил о переносе спектаклей, запланированных на период с 22 по 27 октября, из-за распространения коронавирусной инфекции. Информация об этом размещена на сайте театра.

— С 22 по 27 октября 2020 года показы запланированных спектаклей театра «Глобус» приостанавливаются. Мы вынуждены перенести показы спектаклей текущего репертуара на другие даты, — говорится в сообщении.

В театре подчеркнули, что все билеты действительны.

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