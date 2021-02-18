Новосибирский «Вектор» поставил на рынок свыше 40 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»

ФБУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» до конца февраля должен произвести около 400 тыс. доз вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона», а к концу полугодия ежемесячный объем производства составит более 4 млн доз. Об этом сообщила и. о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству «Вектора» Татьяна Непомнящих.

— Мы имеем четкий план наращивания производства, который нам позволит произвести в феврале порядка 400 тыс. доз, выйти на объемы производства к концу марта до 1 млн доз и к концу полугодия на устойчивое количество — более 4 млн доз в месяц, — сообщила она в эфире Первого канала.

Напомним, «ЭпиВакКорона», стала второй российской вакциной, получившей государственную регистрацию. Препарат создан на основе искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков. С их помощью иммунитет привитого человека должен научиться распознавать клетки вируса.