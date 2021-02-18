Программу развития туризма в Сибири представят в марте

— На выходе находится большой проект по развитию туризма в Сибири. Мы рассчитываем представить его на Новосибирском туристическом форуме 1-2 марта. Это достаточно большая, объемная работа. Ее предстоит оценить совету МАСС — и дальше будем запускать программу в путь. Над этим проектом с нами работают эксперты Ростуризма, Ассоциация туроператоров России, — сообщил в ходе встречи с журналистами председатель исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников.

Он пояснил, что сегодня все регионы создают свои подразделы турпрограммы. В частности, об этом неоднократно говорил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. На бюджетном комитете регионального парламента он, к примеру, пояснял, что через программу регион планирует привлечь федеральное финансирование на развитие турпроектов. В областном бюджете на ближайшие годы большую часть расходов на туризм из-за дефицита средств приходится урезать.

Ассоциация МАСС предложила объединить региональные программы в одно целое, чтобы сократить расходы на их обслуживание и содержание.

— Единая цифровая платформа будет представлять из себя туристический навигатор по регионам Сибири. Событийный календарь планируем сделать так, чтобы по максимуму ликвидировать сезонность. Думаю, что с этими задачами мы справимся своими силами при поддержке бизнеса, помощь власти не потребуется, — пояснил Гусельников.

Целевой задачей единой турпрограммы будет обеспечение турпотока — не менее 10 млн гостей в год. Расчетная цифра на сегодняшний день составляет 5,7 млн туристов. Объем ресурсов, необходимый для реализации программы глава исполкома МАСС не назвал, отметив, что эта цифра пока формируется и будет зависеть от вложений в развитие инфраструктуры туризма.

В конце августа 2019 года на заседании под руководством зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло представил наработки «Сибирского соглашения» по развитию туризма в Сибири и выступил с предложением о формировании туристского макрорегиона «Сибирь» в рамках профильного нацпроекта. В ноябре 2019 года совет МАСС, который состоит из губернаторов и руководителей законодательных органов регионов, принял решение о необходимости разработки комплекса мер, обеспечивающих достаточный для экономики отрасли приток туристов в округ — 10 млн гостей к 2024 году.