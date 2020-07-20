Новосибирский завод «Стиллайн» признан банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом трубный завод ООО «Сервисный металлоцентр «Стиллайн». В отношении предприятия введена процедура наблюдения. Решение опубликовано на сайте арбитражного суда.

Согласно документу, с требование о признании финансовой несостоятельности предприятия обратились «БКС Банк» и ПАО «Сбербанк» на сумму более 886 млн руб. и 909 млн руб. соответственно. Как сказано в материалах суда, задолженность связана с неисполнением условий по кредитным договорам.

Временным управляющим ООО «Стиллайн» назначен Евгений Жуйков. Отчет управляющего назначен на 7 декабря текущего года.

По данным официального сайта «Стиллайн», предприятие было образовано в 2004 году. Производство находится на территории завода Тяжстанкогидропресс (им.Ефремова). Одним из основных направлений компании — организация поставок листового металлопроката, которое производится крупными производителями Казахстана и России. Учредителем и директором является Николай Степакин.

Фото: кадр из фильма