В Сибири объём экспорта лесоматериалов снизился на 8,5%

Объём экспорта лесоматериалов, задекларированных в таможенных органах Сибирского таможенного управления (СТУ), в 1 полугодии 2020 года снизился на 8,5% и составил 1 млрд 191 млн долларов США. Это 19% от общего стоимостного объёма экспорта Сибирского региона, сообщили в пресс-службе СТУ.

Отмечается, что сокращение произошло в основном за счёт снижения объёмов поставок в страны дальнего зарубежья, прежде всего в Китай, на 9,9% (1 млрд 109 млн долларов США). При этом объёмы вывоза леса в страны ближнего зарубежья возросли на 15% (82,3 млн долларов США).

— В 2020 году продолжился рост доли обработанной древесины в общей структуре сибирского лесоэкспорта, она составила около 89% от общего стоимостного объёма вывезенной древесины. Соответственно, на круглый лес пришлось только 11%, — говорится в сообщении.

В СТУ уточнили, что экспортные поставки обработанных лесоматериалов, задекларированных в регионе деятельности СТУ, составили 7 млн 895 тысяч кубических метров на 1 млрд 57 млн долларов США (уменьшение в физическом и стоимостном объёмах на 7,8% и 4,8%). Физический и стоимостной объём необработанного леса снизился на 31% и 29,8% соответственно и составил 1 млн 363 тысячи кубических метров стоимостью 134,3 млн долларов США.

Экспорт леса из Сибирского региона осуществлялся в 52 страны дальнего и ближнего зарубежья. Более 93% стоимостного объёма заняли поставки в страны дальнего зарубежья, прежде всего в Китай (71,4%), Японию (10%), Германию (3,8%), Египет (1,6%), Австрию (1,1%), остальные 7% пришлись на страны СНГ -в основном Узбекистан (5,7%).

В 1 полугодии 2020 года географическая структура экспорта сибирского леса пополнилась такими странами как Таиланд, Ливия, Украина, Камбоджа, Малайзия, Словакия, Испания и Хорватия. Покинули перечень стран – партнёров в сфере лесоэкспорта в регионе деятельности СТУ Тунис, Иордания и Гонконг.

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