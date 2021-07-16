Новосибирским бомжам предложат социальные сертификаты

Регион готовится участвовать в пилотном проекте по оказанию социальных услуг в полустационарной форме гражданам без определенного места жительства и занятий, а также по сопровождению при содействии занятости инвалидов.

Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, регион вошел в число пилотов по апробации новых инструментов повышения эффективности и качества оказания государственных услуг в социальной сфере.

— Основные мероприятия по пилотному проекту начнутся в регионе с 2022 года. В настоящее время идет активная подготовительная работа, анализируются возможные риски и формируются предложения по совершенствованию рабочих процессов, прокомментировал министр.

В рамках пилота планируется использование социальных сертификатов, которые будут предоставлять жителям региона право самостоятельно выбирать организацию-исполнителя услуг, независимо от ее формы собственности, из соответствующего реестра.

Наряду с государственными организациями в проекте примут участие и негосударственные структуры. В качестве целевого индикатора рассматривается удовлетворенность жителей региона полученными социальными услугами вне зависимости от места и способа их получения.