Бердская фабрика увеличила объём производства обоев более чем на 15%

На бердской фабрике «Элизиум» запустили новую восьмицветную линию печати обоев.
— В сложном для многих предприятий пандемийном 2020-м году бердская фабрика по выпуску обоев нарастила объёмы производства более чем на 15% – в том числе, благодаря региональной инвестиционной программе, которая не была сокращена, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, — сообщила пресс-служба правительства региона.
Кроме того, на предприятии введена установка доочистки отходящих газов — она предназначена для того, чтобы полностью исключить вредное влияние на экологию Бердска.
Ассортимент фабрики постоянно обновляется и составляет более 2000 артикулов. Компания представлена на рынках стран СНГ и дальнего зарубежья: Азербайджан, Китай, Польша, Молдавия, Грузия, Иран, Турция, Вьетнам, Латвия, Литва, Болгария, Индия.
ООО «Элизиум» (правопреемник ООО «Сибирские обои») работает на рынке отделочных материалов с 1995 года. Собственное производство было запущено в 2006 году. Учредители — Александр Куринский (50%), Валерий Моисеенко (47%), Нина Никитина (3%). Фабрика располагает современным европейским оборудованием, позволяющим выпускать широкий спектр высококачественных виниловых обоев в категориях: шелкография, горячее тиснение, ингибирование и трафаретная печать.
Фото с сайта правительства Новосибирской области
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