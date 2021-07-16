Бердская фабрика увеличила объём производства обоев более чем на 15%

На бердской фабрике «Элизиум» запустили новую восьмицветную линию печати обоев.

— В сложном для многих предприятий пандемийном 2020-м году бердская фабрика по выпуску обоев нарастила объёмы производства более чем на 15% – в том числе, благодаря региональной инвестиционной программе, которая не была сокращена, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, — сообщила пресс-служба правительства региона.

Кроме того, на предприятии введена установка доочистки отходящих газов — она предназначена для того, чтобы полностью исключить вредное влияние на экологию Бердска.

Ассортимент фабрики постоянно обновляется и составляет более 2000 артикулов. Компания представлена на рынках стран СНГ и дальнего зарубежья: Азербайджан, Китай, Польша, Молдавия, Грузия, Иран, Турция, Вьетнам, Латвия, Литва, Болгария, Индия.

Напомним, плану по закупке нового оборудования компания озвучила в 2019 году. Тогда объем инвестиций в проект оценивался в 647,8 млн рублей. Из них 294 млн составляла стоимость новой линии, 200 млн было необходимо на строительство склада. Расчетный срок окупаемости вложений — 9 лет. Выручка с 2021 по 2025 год запланирована в объеме 4,4 млрд рублей, чистая прибыль — 521 млн. После реализации инвестпроекта компания планировала организовать 48 новых рабочих мест со средней зарплатой в 2021 году 43 тысячи рублей. Налоговые поступления в бюджет региона к 2027 году прогнозировались на уровне 178,8 млн рублей. После запуска новой линии компания планировала производить 17 млн еврорулонов в год.

ООО «Элизиум» (правопреемник ООО «Сибирские обои») работает на рынке отделочных материалов с 1995 года. Собственное производство было запущено в 2006 году. Учредители — Александр Куринский (50%), Валерий Моисеенко (47%), Нина Никитина (3%). Фабрика располагает современным европейским оборудованием, позволяющим выпускать широкий спектр высококачественных виниловых обоев в категориях: шелкография, горячее тиснение, ингибирование и трафаретная печать.