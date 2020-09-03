Новосибирским сельхозпредприятиям утвердили ставки по субсидиям

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области утвердило ставки по субсидии, которая будет направляться хозяйствам региона на возмещение части их затрат в 2020 году. Постановление министерства опубликовано на сайте новосибирского правительства.

Согласно документу, субсидия на агротехнологические работы утверждена в расчете на 1 га посевной площади, занятой техническими сельскохозяйственными культурами. Средства выделяются из бюджета Новосибирской области. Так, субсидия на проведение агротехнологических работ на производство льна-долгунца определена в 6 000 рублей за гектар, за производство технической конопли — 5 000 рублей за гектар.

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