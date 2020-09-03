Наболело. Шведский стол: халява, плиз

Далеко не всегда возможно лично рассказать о таких ситуациях. А они не просто шокируют, ОНИ БЕСЯТ!!! Вот одна из таких историй…

Топ-менеджер компании, работающей в сфере отельного бизнеса:

— Меня всегда шокировало, как наши соотечественники относятся к шведскому столу. Причем такие перлы они выдают не только в отелях на Родине, но и на отдыхе за границей, показывая уровень своей культуры перед жителями принимающей страны и другими туристами. Как человеку, связанному с отельным бизнесом, знающему, сколько стоят продукты, которые использовались для обедов и завтраков, сколько вложено труда в приготовление блюд, мне жутко обидно за свинское отношение к чужому труду. Вот лишь несколько примеров российских привычек, которые выбешивают весь персонал отелей.

А мне все мало. Большая часть гостей накладывает в свои тарелки столько еды, что просто не в состоянии это съесть, и много продуктов остается на столах. К примеру, в последний раз мы сняли с одного из столов после ухода гостей 9 нетронутых маффинов и 4 куска пирога! Их просто набрали и оставили, и хорошая, качественная еда пошла на выброс. Это феерическое зрелище, когда видишь, как человек идет с полной тарелкой, с которой все сваливается на пол. Ну подойдите к шведскому столу несколько раз, аккуратно возьмите то, что вам нужно. Но нет, зачем? Когда наши уборщицы убирают зал, то постоянно собирают еду под столами. Это катастрофа!

«Я только возьму». Я в шоке от уровня воспитания гостей. Даже если часть из них стоит в очереди для того, чтобы взять необходимое блюдо, обязательно найдется немало тех, кто пойдет по головам, чтобы «я просто налить суп» или «да я возьму только тот салатик». К чему это приводит? Вы думаете, случаи, когда этот суп или салатик оказываются на голове мирно ожидающего своей очереди гостя, — редкость? Ничего подобного! Это стандартное явление! И снова ресторан отеля получает жалобы и разбирается с конфликтами.

Что не съем, то надкусаю. Вы не представляете, как часто гости пытаются надкусить булочки, котлеты, пироги и прочие продукты, которые лежат на шведском столе и… ПОЛОЖИТЬ ИХ ОБРАТНО в гастроемкость!!! Это норма для наших российских туристов! Особенно таким оригинальным поведением отличаются дети и люди пенсионного возраста. И слава богу, если официант это увидел и сразу убрал. А если нет? Администратор будет вынужден разруливать скандал с недовольным клиентом.

Муки выбора. Очень часто гости перебирают продукты руками, не обращая внимание на то, что рядом лежат щипцы, с помощью которых можно взять хлеб, нарезку и прочее со шведского стола. Если учесть, что 90% гостей НИКОГДА НЕ МОЮТ РУКИ перед едой, то сейчас в пандемию эта привычка становится очень опасной.

Есть нечего. Лично меня, как человека, работающего в отрасли, часто мучает вопрос: «А что вы едите дома, если так критикуете блюда, представленные на шведском столе?». Минимальный ассортимент в большинстве отелей составляет по 5 горячих, гарниров, холодных блюд и салатов, соки, фрукты. МИНИМАЛЬНЫЙ! А гости жалуются, что нечего есть… Простите, а чем вы завтракаете, обедаете, ужинаете дома, если этот ассортимент плохой? Ну вот мне очень это интересно?!

Про запас. Бич отельных ресторанов — воровство еды. Люди выносят ее в пакетах, карманах, салфетках. Недавний случай: я поймала женщину, которая высыпала изюм из тарелки со шведского стола себе в пакет. Это просто треш… А взрослые привлекают к воровству детей! Недавно мы поймали мамочку, которая наделала бутербродов и спрятала их по карманам своего шестилетнего сына. Зачем?!! Многолетняя практика работы показывает, что унесенную в номера еду люди не съедают. Наши горничные, убирая номера за пенсионерами, семьями, постоянно находят заначки из булочек и бутербродов в постельном белье, под кроватями. Больше последствий с молочными напитками, которые люди уносят в номер. Несоблюдение условий хранения приводит к тому, что они быстро портятся, а гости получают проблемы со здоровьем, в чем обвиняют персонал отеля. Начинаешь разбираться — оказывается, что они выпили кефирчик, простоявший при комнатной температуре с утра до вечера. Ну, а что вы от него еще хотели?

Почему так происходит? Я очень долго думала над ответом на этот вопрос. Дело в том, что у большей части наших соотечественников просто нет культуры питания в общественном месте в таком формате, как шведский стол. Мы привыкли к порционным блюдам, которые официанты приносят на наш стол. Мы не привыкли выбирать. А шведский стол создает ощущение вседозволенности: «Ну, я же за все заплатил»… Кроме того, есть понятие — «эффект толпы», и 90% людей ему поддаются, демонстрируя непонятную, неконтролируемую жадность, как будто их кормят последний раз.

Еще раз подчеркну, по моим наблюдениям, так себя ведут только русские. Китайцы тоже берут много еды, но они очень аккуратны и крайне редко оставляют после себя продукты. С большими тарелками уходят от шведского стола узбеки, таджики и киргизы. Те же узбеки, к примеру, едят много хлеба и овощей, но не оставляют после себя ни кусочка. Европейцы и американцы всегда сдержаны в потреблении и сразу не берут ничего лишнего. А наши туристы, к сожалению, демонстрируют себя во всей красе.

Фото: pixabay.com, автор- geralt