Новосибирских медиков научили пользоваться вакциной от коронавируса

Новая вакцина двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, содержимое которых вводится поэтапно, с интервалом в три недели. У нее особые условия хранения и состав, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— По каждой новой вакцине обязательно проводится обучение. Всегда возникает много вопросов: как ввести ее в календарь прививок, как совмещать с другими вакцинами, кому можно, кому нельзя, каков уровень безопасности. Эти вопросы всегда очень сильно всех волнуют. Мы по каждой вакцине проводим обучение. Коронавирус – совершенно новая инфекция, большое количество вопросов возникает и у пациентов, и у врачей. Обучение поможет донести до людей объективную информацию. И сам препарат отличается от большинства стандартных вакцин, поэтому мы должны все проговорить, сделать акценты, чтобы медработники были готовы к ее применению, — отметила главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.

По ее словам, вакцина относится к совершенно новому поколению вакцин – векторным. В таких вакцинах в качестве транспорта используются безопасные вирусы, которые не могут размножаться и наносить ущерб организму, чтобы доставить тот антиген – тот белок, к которому должен наработать защиту организм человека.

Первыми будут привиты медицинские работники, которые находятся в зоне риска по заражению.

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