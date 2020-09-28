IT- команды из Новосибирской области стали победителями третьего полуфинала «Цифрового прорыва»

27 сентября завершился полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщили в PR-агентстве InMar. Отмечается, что в полуфинале приняли участие 100 команд. За 48 часов IT-специалисты со всей страны разработали 63 цифровых продукта, способных улучшить качество жизни населения. Из Новосибирской области приняли участие 29 сборных команд, 9 из них оказались в числе победителей. Авторы лучших проектов разделили порядка 3 миллионов рублей и получили возможность реализовать свое решение.

Всего полуфинальный хакатон собрал 1250 специалистов из 33 регионов. Больше всего победителей — из Новосибирской области: 26 человек. Также в топ-5 по количеству победителей вошли: Томская область, Москва, Ростовская область, Красноярский край.

Участники из Новосибирской области предложили решения в области e-commerce, цифровизации, digital-разработки и промышленного IoT. Все кейсы – актуальные задачи компаний и региона, а лучшие решения, которые уже являются самостоятельными IT-продуктами, будут внедряться.

— По итогам хакатона было создано 63 решения для 9 прикладных кейсов. Впервые за региональный этап конкурса был поставлен управленческий кейс в сфере цифровой экономики. Это сложная задача, в рамках которой участникам нужно было проявить свои навыки не только в разработке ПО, но еще и в сфере государственных закупок. Решения, которые мы получили, способны своевременно тестировать государственные информационные системы и без перебоев предоставлять социальные услуги гражданами. На «Цифровом прорыве» мы создаем базис для формирования IT-команд и развития сильных лидеров для цифровой трансформации регионов, — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Новосибирская команда ITWORKS.sometimes заняла первое место, создав сервис, который помогает неопытному пользователю сделать первые шаги в киберспорте — эксперт получает удаленный доступ к компьютеру и направляет ученика как инструктор. Этот кейс был поставлен IT-компанией DEEPLAY.

Участники команды Assembler Inserts заняли второе место, предложив цифровое решение для сбора, проверки и хранения информации о местоположении транспортных контейнеров для госкорпорации «Росатом». Система разработана с использованием технологий интернета вещей, позволит автоматизировать логистический процесс и исключить ошибки вследствие человеческого фактора. Третье место в этом кейсе также заняла новосибирская команда — «Марафон».

«Команда для победы и лидерства в мире» заняла второе место в решении задачи Новосибирской государственной областной библиотеки. Цифровая навигация, реализованная в рамках решения команды, упростит поиск нужных книг и локаций для читателей — это решение также совместимо с мобильными устройствами.

Полуфинальные хакатоны проходят в 8 крупнейших IT-хабах России во всех федеральных округах. Следующий состоится в Дальневосточном ФО 2-4 октября.

Фото предоставлено PR-агентстве InMar