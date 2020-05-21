Новосибирских подростков трудоустроили на фабрике игрушек

За год существования Детской фабрики игрушек ее сотрудниками стали 125 юных новосибирцев – они проходили курс промышленного дизайна и получили работу на производстве, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что пока фабрика работает в проектном режиме – выпускает коллекции игрушек два-три раза в год. На производстве каждый обученный подросток пробует себя в качестве разработчика, технолога, оператора станка с числовым программным управлением и упаковщика.

— Чтобы ребята смогли подготовиться к работе на производстве, МАУ «Городской центр проектного творчества» организовал курс «Промышленный дизайн» для подростков. Этот курс проходил при финансовой поддержке Фонда президентских грантов в 2019 и 2020 годах. Выпускниками стали 100 подростков. Они были официально трудоустроены в МАУ «Городской центр проектного творчества» на Детскую фабрику игрушек, — рассказали в мэрии.

В этом году ребятам предстоит выполнить первый заказ – семь коллекций для Государственного молодежного академического театра «Глобус» и библиотеки им. Н. К. Крупской. Для этого фабрика приняла на работу еще 25 сотрудников из числа выпускников курса и нового набора. В условиях самоизоляции ребята работают онлайн: смотрят спектакли, рисуют и согласовывают эскизы. Сейчас готовы уже восемь прототипов игрушек по мотивам русских народных сказок, на очереди – игрушки для театра «Глобус».

Отмечается, что подростки работают не более четырех часов в день 10 рабочих дней. Этого времени достаточно для того, чтобы выпустить одну продуктовую линейку.

Детская фабрика игрушек – мелкосерийное высокотехнологичное производство игрушек, на котором проектно-технические работы ведут подростки под руководством наставников. Фабрика заработала в Новосибирске 1 июня 2019 год.

Фото: pixabay.com, автор- Aenigmatis-3D