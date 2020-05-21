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На коммунальных предприятиях проходят проверки на предмет соблюдения санитарных норм

В частности, увеличено количество проверяемых предприятий региона и число должностных лиц, участвующих в проверках соблюдения санитарных норм.
  • 21/05/2020, 16:20
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Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области совместно с Роспотребнадзором усилены проверки предприятий ЖКХ региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 увеличено количество проверяемых предприятий региона и число должностных лиц, участвующих в проверках соблюдения санитарных норм.

— Сотрудники министерства совместного с представителями Роспотребнадзора проводят усиленные проверки крупных коммунальных предприятий Новосибирской области с целью соблюдения санитарных норм и ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Предприятия, отвечающие за работу систем жизнеобеспечения, в целом, ответственно относятся к этим вопросам, однако проверки необходимы, чтобы исключить все риски, — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Как пояснили в министерстве, в настоящее время проверки проводятся в филиале СГК – АО «СИБЭКО», ФГУП УЭВ, МУП г. Новосибирска «Горводоканал», филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области, АО «РЭС», АО «Новосибирскэнергосбыт», филиал ПАО «Русгидро» –Новосибирская ГЭС, АО «Электромагистраль», филиал АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ.

В ходе проверок специалисты фиксируют обеспечение контроля температуры тела при входе работников в организацию, возможность обработки рук кожными антисептиками, качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, наличия в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, осуществления регулярного (каждые два часа) проветривания рабочих помещений, обеспечения расстояния два метра между людьми при осуществлении доступа на предприятие, условий питания работников в специально отведенных местах, не допускающих скопления людей, а также решений о переводе части сотрудников на удаленный режим работы.

Фото: Юлия Данилова

 

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