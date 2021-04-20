Новосибирское УФАС выявило «прачечный» картель

Новосибирское УФАС России признало ООО «Желдор-Сервис», ООО «Белоснежка»,

ООО «Клинхаус» нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции путем заключения и реализации антиконкурентного соглашения, которое привело или могло привести к снижению, поддержанию, повышению цен на торгах, говорится в сообщении ведомства. Ключевым предметом торгов на этих аукционах выступало оказание прачечных услуг учреждениям здравоохранения.

В ходе проверки расходования бюджетных средств эксперты УФАС выявили, что подготовка заявок этих компаний на торги ведется одним лицом, а подача заявок, ценовых предложений, заключение контрактов осуществляется с одного ip-адреса. Кроме того, на всех изученных торгах наблюдается минимальное снижение цены в ходе торгов, либо участники отказываются от участия в аукционе.

В решении УФАС отмечается, что ООО «Клинхаус» и ООО «Желдор-Сервис» на момент совершения вменяемых им правонарушений входили одну группу лиц, так как контролировались супругами. По данным открытых источников, речь идет о Викторе и Ларисе Полевых. В первой компании у Ларисы Полевой 100% акций, в ООО «Желдор-Сервис» на момент торгов у супругов было по 47%, как и в компании ООО «Риквэст-Сервис», тоже фигурировавшей в списке участников торгов, которые проверяла УФАС. ООО «Белоснежка» зарегистрирована в Красноярском крае. Ее учредителем является Мартина Черковская, она также собственник компании ООО «Бриз» (Пенза).

Как указывали ответчики в представленных ранее объяснениях, ООО «Риквэст-Сервис» осуществляет контроль над ООО «Желдор-Сервис», ООО «Бриз» и ООО «Белоснежка» на основании заключенных договоров, уточняется в документах УФАС.

Изучая ситуацию, комиссия Новосибирского УФАС России проанализировала 18 аукционов, в которых принимали участие ответчики. ООО «Желдор-Сервис» заключило 4 госконтракта на 20,8 млн рублей, ООО «Белоснежка» — 1 госконтракт на сумму 37,5 млн рублей, ООО «Клинхаус» —3 госконтракта на 24,4 млн рублей. По результатам проведения аукционов сумма контрактов, заключенных участниками картеля только в Новосибирской области, составила почти 83 млн рублей.

— Материалы дела будут направлены в правоохранительные органы для принятия решения о наличии в действиях ответчиков состава нарушения статьи 178 УК РФ, — сообщил и.о. руководителя Новосибирского УФАС России Александр Годованюк.

При этом к ответственности УФАС намерена привлечь три компании: «Желдор-Сервис», «Белоснежку» и «Клинхаус». Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении «Риквэст-Сервис» и «Бриз» прекращено в связи с истечением сроков давности.

Стоит отметить, что в материалах УФАС упоминается также ООО «Нева-Проект». В частности, в помещении ООО «Риквэст-Сервис» была найдена копия докладной записки, копия служебных записок, копия таблицы с участием в торгах компании, копии приказов, копия справки о выполненных плановых показателях филиала в Новосибирске, копия таблицы менеджеров по развитию филиала, копии писем ООО «Нева-Проект», копия формы к заявке на оказание услуг ООО «Нева-Проект», копии актов согласования цены договоров. По ссылке, указанной на странице новосибирского филиала «Нева-Проект», осуществляется переход на страницу группы компаний «РИКВЭСТ». Как уточняется на сайте ГК, она была создана в 2003 году с целью проведения комплексной инвестиционной программы по модернизации предприятий сервисного обслуживания пассажирских вагонов поездов ОАО «РЖД».