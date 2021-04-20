Каждый второй онлайн-заем в стране выдали новосибирские МФО

По информации пресс-службы Сибирского ГУ Банка России, на долю компаний региона пришлось свыше половины всех оформленных в России договоров. Объем выданных займов достиг 65,7 млрд рублей, что занимает 42% от российского сегмента онлайн-займов.

Планомерный рост такого вида кредитования у новосибирских компаний наблюдается последние несколько лет, для них это не новая бизнес-модель. При этом пандемия усилила эту тенденцию, для населения было важно получать услуги финансовых организаций дистанционно. Количество выданных займов жителям страны новосибирскими МФО выросло на треть, а объем — на 41% по сравнению с показателями 2019 года. Это позволило организациям региона занять лидирующие позиции в сегменте онлайн-займов в России.

— Сейчас предельная задолженность по займам сроком до года в МФО ограничена. Проценты, штрафы, неустойки, все начисленные платежи не должны более чем в полтора раза превышать сумму долга. При оформлении онлайн-займов нужно быть внимательным, чтобы не стать жертвой мошенников. Обязательно необходимо проверить легальность МФО на сайте Банка России, а также адресную строку сайта, на котором планируется оформление займа. Нередко злоумышленники создают поддельные ресурсы для сбора личных данных, требуют оплатить комиссию за одобрение займа. Это признаки мошенничества», — прокомментировал Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

На начало 2021 года в Новосибирской области зарегистрированы 56 МФО, среди них 4 микрофинансовые компании и 52 микрокредитные. За год с рынка ушли 5 организаций.