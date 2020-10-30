Новосибирской области дополнительно выделен 121 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде решила выделить Новосибирской области 121 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— 121 млн рублей выделен на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Деньги в регион поступят в самое ближайшее время, – сообщил первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков.

В начале этой недели правительство Новосибирской области одобрило выделение средств из резервного фонда для приобретения дополнительных концентраторов кислорода и средств индивидуальный защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией. Также региональный минздрав держит на контроле необходимый резерв коечного фонда. Повышенное внимание уделяется работе первичного звена системы здравоохранения и эффективности служб 03, 112 и 124.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области