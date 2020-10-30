В Новосибирске запустили виртуальную выставку smart-технологий. Она организована на платформе интернет-портала, сообщили в пресс-службе форуме «Городские технологии».

Отмечается, что помимо традиционных презентационных материалов (описания, фото- и видеоматериалы, презентации, каталоги) на портале выставки размещены интерактивные 3D-модели образцов продукции, оборудования и приборов, а также виртуальные экскурсии по объектам научной, производственной и образовательной инфраструктуры города, что обеспечит максимальную реалистичность представления экспонатов для посетителей.

Интернет-портал общегородской виртуальной выставочной экспозиции будет действовать и пополняться информацией до 2025 года, выступая интернет-витриной для продвижения инновационной продукции, технологий и услуг организаций и предприятий города.

Фото с сайта форума