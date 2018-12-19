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Новосибирской продукции помогут выйти на международные рынки

В Новосибирске подписано соглашение между мэрией города, МАРП и Новосибирской городской ТПП.
  • 19/12/2018, 10:04
meria

Мэр города Анатолий Локоть подписал соглашение о сотрудничестве между мэрией города, Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий и Новосибирской городской торгово-промышленной палатой. Задача документа – наладить системную работу по продвижению товаров и услуг местных предприятий на внешние рынки, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

По словам начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александра Люлько, цель документа – сделать более эффективным взаимодействие трех структур по презентации и продвижению продукции новосибирских предприятий в других регионах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

— Мэрия Новосибирска реализует программу поддержки промышленности, которая состоит из двух частей: предоставление субсидий предприятиям и продвижение товаров, работ и услуг на внешние рынки, — отметил Александр Люлько. — Инновационные компании, как правило, небольшие, и сами они зачастую не могут найти контакт с крупными корпорациями, выходы на рынки других стран, а у нас есть возможность помочь им в этом через межмуниципальные связи. Особенно важными направлениями для сотрудничества сегодня являются страны Азии — Монголия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан.

Как отметил председатель совета НГ ТПП Владимир Женов, в документе проработаны вопросы взаимодействия не только для выхода на международные рынки, но и решения проблем местного уровня.

— Очень важно, что такого рода соглашения подстегивают всех: чиновников, руководителей предприятий, бизнесменов – к эффективному и плодотворному взаимодействию, — резюмировал Владимир Женов.

Фото: Ростислав Нетисов

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