Новосибирской продукции помогут выйти на международные рынки

Мэр города Анатолий Локоть подписал соглашение о сотрудничестве между мэрией города, Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий и Новосибирской городской торгово-промышленной палатой. Задача документа – наладить системную работу по продвижению товаров и услуг местных предприятий на внешние рынки, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

По словам начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александра Люлько, цель документа – сделать более эффективным взаимодействие трех структур по презентации и продвижению продукции новосибирских предприятий в других регионах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

— Мэрия Новосибирска реализует программу поддержки промышленности, которая состоит из двух частей: предоставление субсидий предприятиям и продвижение товаров, работ и услуг на внешние рынки, — отметил Александр Люлько. — Инновационные компании, как правило, небольшие, и сами они зачастую не могут найти контакт с крупными корпорациями, выходы на рынки других стран, а у нас есть возможность помочь им в этом через межмуниципальные связи. Особенно важными направлениями для сотрудничества сегодня являются страны Азии — Монголия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан.

Как отметил председатель совета НГ ТПП Владимир Женов, в документе проработаны вопросы взаимодействия не только для выхода на международные рынки, но и решения проблем местного уровня.

— Очень важно, что такого рода соглашения подстегивают всех: чиновников, руководителей предприятий, бизнесменов – к эффективному и плодотворному взаимодействию, — резюмировал Владимир Женов.

Фото: Ростислав Нетисов