Новосибирску добавят земли из прилегающего района

Областному департаменту земельных и имущественных отношений предстоит проработать вопрос о передаче Новосибирску земельного участка, где расположен полигон отходов «Левобережный». Такое поручение губернатор Андрей Травников озвучил в ходе оперативного совещания после соответствующего ходатайства мэра областного центра Анатолия Локтя. По словам главы города, это позволит обеспечить своевременный доступ к участку техники для предотвращения возгорания и ликвидации его последствий.

Другое «мусорное» поручение, данное губернатором, связано с задолженностью по использованию полигона в размере 55,4 млн рублей, которую компания-регоператор, по информации мэра Новосибирска, накопила в течение нескольких месяцев.

— Я специально попросил выделить задолженность, — обратился Андрей Травников к своему заместителю Сергею Семке. — На фоне общих оборотов — не такая большая сумма. Просьба подключиться, чтобы региональный оператор в кратчайший срок погасил эту задолженность.

Наконец, третье поручение, адресованное еще одному вице-губернатору — Владимиру Знаткову, касается завоза грунта необходимого для ликвидации возгорания — сил муниципалитета для этого, как выяснилось, недостаточно.

— Я знаю, что вы помогали с завозом грунта для тушения пожара, — обратился Травников к Знаткову. — Но в связи с тем, что во время тушения муниципальное предприятие столкнулось со сложностью в приобретении грунта, возможно предполагать, что и в обычном режиме требуется грунт. Прошу продолжить переговоры с дорожниками и строителями, чтобы помочь муниципальному предприятию.

В настоящее время, по информации мэрии Новосибирска, очаги открытого пламени на полигоне «Левобережный» полностью ликвидированы, однако продолжается тление. В ходе работ по предотвращению возгорания на полигон высыпаны 6,5 тысячи кубометров грунта. Для этого была привлечена техника МУП САХ, МУП ДЭУ-3, ООО «Автотрест Новосибирск», ПЧ №6.

Фото со страницы Локтя в фейсбуке