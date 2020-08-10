Анна Власова: Опыт пережитой турбулентности — это тоже ликвидный товар консалтинга

— Это общая атмосфера эпохи сказалась или стресс от смены формата?

— Психофизика в онлайне другая, в ней дело. Мало того, что там другой продукт и другой потребитель, так и форма общения с этой аудиторией иная. Четко разделились все спикеры. Поставщики мотивационного контента в онлайне себя хуже чувствовали. В онлайне хорошо идет конкретика, плотно поданные лайфхаки. А вот эмоциональная зарядка и подпитка энергией —это не для онлайна. Театральность, эмоция — это работает в живом большом зале. И сейчас многие ждут возвращения этого. В общем, тренер, который привык общаться с большим залом, устанавливать контакт глаз и «серфить» на волне ответных эмоций, в онлайне оказывается как бы в вакууме. Перед ним только черная пуговка веб-камеры, предмет заведомо отвлеченный. У него нет никакой персонификации аудитории. У зрителей его персонификация есть, а у него может не быть вообще никакой. По себе знаю, что ощущение довольно странное — сорок минут говоришь, как будто бы сама с собой — со своим изображением из веб-камеры. Похоже на общение с зеркалом. Но для меня это просто легкий эмоциональный дискомфорт. А вот тем, кто выступал с мотивационными тренингами, сейчас точно нелегко. В мотивационном тренинге эмоциональное эхо, эмоциональный «теннис» — очень важная составляющая процесса. Но онлайн-режим этот компонент практически обнуляет. А спикеры с плотной конкретикой в онлайн сразу пошли хорошо. Кстати, мы в онлайне даже тренинговые группы научились делать.

Во-вторых, многие продукты, перейдя в онлайн, сохраняя контент, поменяли форму, трансформировались. Офлайновый тренинг — это в том числе и ситуативное разнообразие. Те же кофе-брейки, возможность мимолетно обменяться фразами с соседом по залу — все те мелочи, что придают процессу ритм и не дают уставать. А в офлайне никаких внешний тонизирующих воздействий нет. Ну, ты можешь себе, конечно, кофе налить, кота на колени взять. Но это как в театре эпохи Расина и Корнеля — «единство времени действия, единство места действия». Такая «монохромность» только кажется милым покоем, на самом же деле от нее довольно быстро устаешь. Этот фактор ускоренной утомляемости учитывается: онлайновый материал дробится на более короткие части, перемежающиеся домашними заданиями, каким-нибудь интерактивом. Кроме того, инфографику и прочие иллюстрации подавать проще. В зале могут быть проблемы с настройкой проектора, низкая контрастность из-за дневного света. В онлайне такие проблемы даже не подразумеваются. С одной стороны, все это усиливает дидактический эффект. Но, с другой стороны, требует безупречно высокой мотивации. Дома вообще работать сложно. Эта пандемия, можно сказать, обнулила обывательский миф о прелестях надомной работы. Не такие уж они и прелестные, эти самые прелести (Смеется. — Ред.). Точнее сказать, далеко не для всех. Например, я на втором месяце такой работы стала приезжать в офис. Просто одна. Именно ради характерной офисной атмосферы. Потому как полная надомность лично меня полностью демотивировала.