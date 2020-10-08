Новосибирскую фармкомпанию наградили за вклад в борьбу с коронавирусом

Новосибирский фармпроизводитель Renewal («ПФК Обновление») получил ведомственные награды от Министерства промышленности и торговли России, сообщили в пресс-службе компании. На фоне пандемии коронавируса доля Renewal в обеспечении населения РФ жаропонижающими и препаратами от кашля достигла более 25%.

— «ПФК Обновление» — единственная новосибирская компания, которая была удостоена этой ведомственной награды. Нас выбрали за ряд достигнутых результатов и отдельно — за вклад в борьбу с распространением коронавируса. Когда в пик пандемии закрылись основные страны-поставщики субстанции для лекарственных средств, мы столкнулись с важной задачей — обеспечить потребителей необходимыми препаратами: Renewal бесперебойно поставлял их в аптеки по всей стране, и удалось избежать дефицита лекарственных средств, — рассказал исполнительный директор Renewal («ПФК Обновление) Владимир Гречкин.

Отмечается, что конференция GMP посвящена единым GxP-правилам, которые призваны обеспечить качество продукции, направленной на здоровье и благополучие человека. Как отметил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, качество лекарственных препаратов и медицинских изделий – отдельный пункт, на который не следует закрывать глаза даже в самых нештатных ситуациях. Именно поэтому конференция стала площадкой для обмена опытом промышленности и регуляторов в период особых условий.

В июле компания Renewal запустила непрерывное полномасштабное производство настоек в Сузуне. Производственная мощность нового корпуса составляет более 2 млн упаковок настоек в месяц. На предприятии рассчитывают в перспективе на долю 25% рынка настоек в РФ.

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