Новосибирские вирусологи изучают коронавирус на гранты РФФИ

— Недавно Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) проводил конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме «Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий» 2020 года. Я знаю, что около 10 грантов по исследованию коронавируса получили коллективы Новосибирска: из НГУ, институтов СО РАН и ФБУН ГНЦ Вб «Вектор», — сообщил в ходе пресс-конференции специалист в области вирусологии и молекулярной биологии, директор Института медицины и психологии В. Зельмана Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Андрей Покровский.

Он подчеркнул, что сейчас одной из главных задач, которые поставлены перед научно-исследовательскими организациями и институтами РФ в целом и Новосибирской области в частности, является поиск препаратов против коронавируса.

— Я знаю, что такие работы ведутся в нескольких лабораториях, в том числе в НГУ. Кроме того, работы под руководством профессора Александра Шестопалова ведутся в ФГБНУ «Фундаментальной и трансляционной медицины». Речь идет о скоринге вирусов, вызывающих респираторные заболевания, которые переносятся разными птицами. Там могут быть какие-то открытия, так как были найдены коронавирус и ряд других вирусов, — пояснил Покровский.

Он напомнил, что, с точки зрения вирусологии, Новосибирск, где находится комплекс институтов СО РАН и ГНЦ Вб «Вектор», сегодня является самым крупным в России центром по изучению вирусных заболеваний и патологий.

— В течение достаточно долгого времени мы занимаемся поиском противовирусных препаратов. Один из них — для лечения ВИЧ на основе азидотимидина — находится в третьей фазе клинических исследований, — рассказал ученый. — Кроме того, на новосибирском предприятии АО «Вектор-Бест» выпускаются более 30% диагностических препаратов (от российского рынка) для диагностики инфекционных заболеваний, в том числе по гепатиту С.

Андрей Покровский напомнил, что в этом году нобелевским лауреатом в области физиологии и медицины стал Чарльз Райс, который получил премию за открытие и описание вируса гепатита С. Однако технически большую часть сложных экспериментов провели выходцы из новосибирского Академгородка Александр Колыханов и Евгений Агапов, изучившие эти технологии в местных научных институтах.

Максимальный размер гранта РФФИ на каждый этап реализации проекта по теме «Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий» составлял 6 млн рублей, минимальный — 3 млн, отмечалось в сообщении фонда. Выполнить исследования научные коллективы должны в течение 2 лет — с июля 2020 года по июль 2022 года. На конкурс принимались проекты по следующим темам: разнообразие коронавирусов, их жизненный цикл на клеточном и молекулярном уровнях, пути проникновения в клетку, механизмы размножения вируса, методы исследования структуры вирусов. Также на грант могли претендовать исследования, посвященные разработке вакцин, лекарственных препаратов, перспективных средств индивидуальной защиты, тест-систем и экспериментальных лабораторных моделей заболеваний, направленных на борьбу с коронавирусными инфекциями. Кроме того, РФФИ заявлял о готовности финансировать проекты, направленные на разработку методик оценки последствий и минимизацию причиненного ущерба от коронавирусных эпидемий, цифровых методов мониторинга психологического состояния общества, а также методов регулирования социально-экономических взаимодействий, регионально-отраслевой структуры экономики и рынка труда в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Всего на конкурс поступила 561 заявка, по результатам экспертизы поддержаны 109 проектов.

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