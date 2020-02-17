Новосибирскую организацию и ее руководителя оштрафовали за коррупционное правонарушение

Прокуратура Дзержинского района г. Новосибирска провела проверку ООО «Магнум», в ходе которой было установлено, что в компанию был принят бывший сотрудник ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— В нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим в 10-дневный срок не были направлены на предыдущее место работы, — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении ООО «Магнум» и его руководителя дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Постановлением мирового судьи виновные лица привлечены к административной ответственности, им назначены наказания в виде штрафов в размере 50 тыс. руб. и 20 тыс. руб. соответственно.

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