У клиентов УБРиР теперь появился еще один способ преумножения своих средств

С 14 февраля в продуктовой линейке банка появился накопительный счет. Новый инструмент позволит хранить и приумножать свои сбережения как на привычном вкладе, но на более гибких условиях.

Размещая деньги на накопительном счете, клиент может легко ими распоряжаться: пополнять свой счет или снимать сбережения в любое время, не теряя доход. Неоспоримое преимущество еще и в том, что счетом можно пользоваться бессрочно. Минимальная сумма открытия счета всего 10 рублей, годовая ставка составляет до 6%. При этом проценты выплачиваются каждый месяц и прибавляются к сумме, которая уже находится на счете.

— Согласно последнему опросу Левада-центра, почти 70% россиян склонны сейчас больше сберегать свои деньги, чем тратить. При этом многие люди ищут альтернативные варианты накопления. И мы готовы предложить нашим клиентам новые инструменты. Накопительный счет будет интересен всем категориям клиентов: как вкладчикам, так и инвесторам, которые привыкли диверсифицировать свои сбережения, — прокомментировала руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова.

По ее словам, преимуществом нового продукта является и то, что он обеспечивает владельцам безопасное хранение средств.

— Эта услуга выгодна – как вклад, безопасна – как банковский сейф, и удобна в управлении – как текущий счет, — резюмировала Ольга Аксенова.

Открыть накопительный счет можно любым удобным способом: в офисе, интернет-банке или мобильном приложении. Новым клиентам УБРиР при оформлении этого сберегательного продукта бесплатно выдается дебетовая карта для эффективного управления своими финансами. Отметим, что средства на накопительном счете, так же как и на вкладах, застрахованы АСВ в пределах 1,4 млн рублей.