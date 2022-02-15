Новую выплату от Пенсионного фонда в размере 9 300 рублей получат россияне 15 февраля

Ряду граждан России 15 февраля будут перечислены денежные выплаты от Пенсионного фонда. Деньги будут приходить на банковские карты платежной системы «Мир», но с небольшой задержкой, пишет PRIMPRESS.

Пособие полагается родителям, которые воспитывают своих детей в одиночку. Если ребенку от 8 до 17 лет, а также имеется судебное решение об уплате алиментов, то родитель может получить выплату. Но есть одно примечание: нужно, чтобы средний доход получателя не превышал прожиточного минимума, а также соблюдались все имущественные требования.

Такие выплаты за январь россияне уже получили в большинстве своем в начале февраля. Как выяснилось из сообщений в соцсетях, 3 февраля многие родители не увидели прихода денег на карту. Не поступили средства туда и позже.

В ПФР уточнили, что задержка случилась из-за технического сбоя. Поэтому тем, кто выплаты еще не получил, их планируют перечислить 15 февраля.

Отметим, что размер данного пособия составляет половину от детского прожиточного минимума, который установлен в регионе.