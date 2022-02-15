В МегаФоне узнали, что дарят влюбленные новосибирцы

Накануне 14 февраля связисты на основе анализа обезличенных мобильных данных составили рейтинг популярных подарков – одним из них оказалась обувь.

Уже традиционно, в период пандемических ограничений, востребованными становятся онлайн-магазины, где новосибирцы ищут что-то особенное для вторых половинок. Мобильная активность вырастает в 1,5 раза за неделю до Дня всех влюбленных. Для сравнения, к Новому году жители области готовятся более ответственно и начинают штурмовать маркет-плейсы уже за месяц до праздничной даты.

Доказательством настоящих чувств уже давно стали смартфоны и в этом году тренд на гаджеты не ослабевает. Именно на площадках с цифровыми девайсами абоненты МегаФона сгенерировали 27% трафика от всех популярных маркетплейсов. 22% трафика абоненты используют на поиски подарков в книжном сегменте, более 10% – на сайтах украшений, косметики и одежды. Причем самыми популярными в этой категории оказались обувные магазины.

Еще один обязательный атрибут праздника, романтический ужин, многие влюбленные пары тоже выбирают онлайн. Спрос на популярные сервисы доставки пиццы и суши в Новосибирске в этот день второй год подряд увеличиваются в среднем на 15%.