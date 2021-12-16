Новые багажные вагоны получили почтовики Новосибирской области

Почтовики Новосибирской области получили для эксплуатации 16 новых почтово-багажных вагонов, оснащенных по самым современным технологиям, сообщает пресс-служба «Почты России». После оформления необходимых документов они выйдут на линии.

До этого у региональных почтовиков было 98 вагонов. Новая партия увеличила парк до 114 штук. Теперь почти половина вагонов – новой модификации.

— Конструкция таких вагонов подходит для использования в составах пассажирских, скорых и почтово-багажных поездов, что позволяет эксплуатировать их со скоростью до 160 км в час. Длина кузова вагона составляет 25 метров, что почти на 1,5 метра длиннее, чем у предыдущих моделей. Грузоподъемность вагона — 24 тонны. Почтовые вагоны оснащены системой комплексного мониторинга, которая позволяет контролировать работу всех систем объекта. В случае возникшей неисправности компьютер сам анализирует сложившуюся ситуацию и отправляет сигнал проводнику, — говорится в сообщении. — Новые вагоны оснащены системой кондиционирования и вентиляции воздуха. Двери кладовой оборудованы охранной сигнализацией. В новых вагонах значительно улучшены условия быта почтовых бригад: здесь есть микроволновка, холодильник, электрическая плита и душ.

Современные почтовые вагоны ходят из Новосибирска по пяти маршрутам: Владивосток, Благовещенск, Нерюнгри, Казань и Москва. Составы курсируют туда и обратно.