«НЗПП Восток» реализовал акцию «Подарим сказку детям!»

В рамках мероприятия для воспитанников «Созвездия» были собраны и переданы необходимые для жизни вещи, а также подарки и новогодние украшения для празднования Нового года.

Акция «Подарим сказку детям» стала пятой с осени 2020 года, вновь объединила руководство предприятия и сотрудников из 14 подразделений завода в стремлении сделать мир лучше и порадовать к празднику детей, оставшихся без попечительства родителей.

Масленников Евгений Ильич исполнительный директор «НЗПП Восток» поддержал инициативу коллектива, и от предприятия были выделены средства для приобретения подарочных карт.