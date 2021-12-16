«НЗПП Восток» реализовал акцию «Подарим сказку детям!»

В рамках мероприятия для воспитанников «Созвездия» были собраны и переданы необходимые для жизни вещи, а также подарки и новогодние украшения для празднования Нового года.
Акция «Подарим сказку детям» стала пятой с осени 2020 года, вновь объединила руководство предприятия и сотрудников из 14 подразделений завода в стремлении сделать мир лучше и порадовать к празднику детей, оставшихся без попечительства родителей.
Масленников Евгений Ильич исполнительный директор «НЗПП Восток» поддержал инициативу коллектива, и от предприятия были выделены средства для приобретения подарочных карт.
«Я рад, что сотрудники предприятия совершают добрые дела и они становятся традицией. Хочется верить, что воспитанникам «Созвездия» со временем станет интересно, какие знания и умения нужны, чтобы быть такими же сильными как коллектив нашего предприятия в возможности помогать, и когда-нибудь мы увидим выросших и выучившихся ребят в наших рядах», выразил пожелание Евгений Масленников.
Фото предоставлено пресс-службой компании
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