Новые меры господдержки позволили увеличить вылов рыбы в Новосибирской области

Рыбохозяйственные предприятия Новосибирской области каждый год продолжают наращивать объемы производства рыбы. По состоянию на октябрь 2023 года промышленный вылов рыбы составил 8243 тысяч тонн, что на 87,5 тонн больше чем за аналогичный период 2022 года (8156 тысяч тонн).

В рамках рабочей поездки в СХПК «Рыболовецкий колхоз Красный Моряк» Барабинского района заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко рассказал о развитии данной отрасли в Новосибирской области и новых мерах государственной поддержки аквакультуры (товарного рыбоводства).

«Рыбохозяйственная отрасль региона в последние годы имеет стабильную динамику развития, она представлена в основном организациями, занимающимися промышленным рыболовством и товарным рыбоводством. На сегодняшний день в отрасли более двухсот организаций. Свою деятельность они осуществляют на рыболовных и рыбоводных участках. В настоящее время организациям в пользование предоставлено 456 водных объектов. Основными видами аквакультуры являются: пелядь, карп, сазан, белый амур», – подчеркнул Евгений Лещенко.

В целях осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства зарыбление водоемов Новосибирской области в 2022 году рыбопосадочным материалом ценных видов рыб (пелядь, карп, сазан, толстолобик, белый амур, карась, щука) составило 64,2 млн шт. В 2023 году зарыбление водоемов региона составило 71,3 млн шт.

В рамках утвержденной региональным правительством госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» в 2022 году на развитие товарного и промышленного рыболовства организациям за счет средств областного бюджета Новосибирской области предоставлена государственная поддержка в размере 20 млн рублей на возмещение 50% стоимости приобретенного рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов, 15 млн рублей на возмещение 50% стоимости приобретенных технических средств и оборудования.

«В 2023 году предусмотрена новая мера государственной поддержки развития аквакультуры по возмещению 50% стоимости приобретенных кормов, комбикормов и кормовых добавок для выращивания аквакультурной (товарной) рыбы, на реализацию которой из областного бюджета дополнительно предусмотрено 3 млн рублей. Предлагаемая мера поддержки позволит компенсировать затраты организаций, а также сохранить или увеличить объемы производства выращенной рыбы. Общий объем господдержки рыбохозяйственных организаций из областного бюджета на 2023 год составляет 23 млн рублей, на текущий момент почти все средства доведены до организаций», – сообщил министр сельского хозяйства региона.

Министр также отметил большой вклад для региона организации «Рыболовецкий колхоз Красный Моряк».