Рабочим предлагают зарплату в 300 тысяч рублей в Новосибирске

В Новосибирской области специалисты рабочих профессий занимают первое место в спросе у работодателей: 23% от всего объема в регионе. Об этом сообщает пресс-служба HH.ru.

— Весь рынок труда в регионе вырос на 34% по сравнению с прошлым годом, тогда как рост спроса на рабочих составил +47% (январь-сентябрь 2023 к такому же периоду 2022), — отметили в пресс-службе компании.

В связи с таким результатом вырос и разрыв между спросом и предложением в направлении «Рабочий персонал». В сентябре на одну вакансию для рабочих в среднем приходится лишь 1,9 резюме (в сентябре 2022 — 3,6 резюме). Из-за этого работодатели стали повышать зарплату для различных специалистов.

— В сентябре-октябре максимальные зарплатные предложения достигают 320 тысяч рублей, и как правило, это вахтовые вакансии, — говорится в сообщении.

Среди лидеров по спросу на сотрудников рабочих специальностей в Новосибирске такие компании: «ЭЛСИ», «Сибирская генерирующая компания», «Стройтранснефтегаз».

Ранее редакция сообщала о том, что топ высокооплачиваемых вакансий назвали в Новосибирске.