Новые меры поддержки мобилизованных и их семей подготовят в Красноярском крае

Состоялось первое заседание оперативного штаба по вопросам введения на территории Красноярского края режима базовой готовности. По поручению Александра Усса в настоящее время в регионе разрабатывается документ, в котором будут предусмотрены дополнительные меры поддержки мобилизованных и членов их семей. По мнению губернатора, они должны носить максимально адресный характер. Соответствующий указ будет подписан уже завтра. О каких мерах поддержки идет речь пока не уточняется.

— Указ по мере исполнения, возможно, будет меняться, дополняться. Все должны быть готовы к тому, что в любое время в него могут вноситься коррективы, могут быть прописаны какие-то дополнительные меры поддержки военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, — отметил Александр Усс, губернатор Красноярского края.

Новые меры поддержки семей участников специальной военной операции будет действовать в дополнение к уже существующим.

Ранее говорилось, что сейчас на территории края предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей жителям, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Помимо этого, комплексные центры социального обслуживания оказывают помощь всем обратившимся семьям участников СВО в решении повседневных и бытовых вопросов.

Вторая часть совещания была посвящена вопросам безопасности, пояснили в пресс-службе правительства региона. В целом, ситуация в крае спокойная, поэтому в регионе был объявлен базовый уровень безопасности. В этом случае регионы должны усилить охрану общественного порядка и жизненно важных объектов (транспорта, коммуникаций и связи, энергетики), а также объектов повышенной опасности.