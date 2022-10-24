Краснокнижные животные в районе будущего кампуса НГУ не обнаружены

Городскому руководству ничего не известно о наличии краснокнижнных видов растений и животных на территории НГУ, где планируется строительство корпуса Института психологии и медицины. Об этом со ссылкой на пресс-службу руководства муниципалитета сообщает ТАСС. Ранее выступающие против строительства общественники аргументировали свою позицию именно обитанием в этом месте таких видов, как длиннохвостая неясыть и сердцевидная липа.

— Разрешение было выдано на снос 844 деревьев и 2 832 кустарников, — цитирует ТАСС мэрию. — Информация о наличии краснокнижных видов растений или животных на вышеуказанном земельном участке в адрес департамента мэрии не предоставлялась. Все работы по сносу, замене, обрезке зеленых насаждений на территории города проводятся в соответствии с действующими нормативами и сопровождаются оформлением документов.

Ранее суд Центрального района Новосибирска удовлетворил иск общественников, запретив вырубка леса, производство геолого-поисковых работ, инженерные изыскания и строительство объектов. Выступавшие в качестве ответчиков мэрия и НГУ заявили о подготовки жалобы на данное решение. В НГУ аргументировали, что территория, о которой идёт речь, во-первых, является искусственной экосистемой, во-вторых, она зонирована под строительство, расширение и модернизацию медицинского корпуса. При этом университет компенсировал городу вырубку деревьев, которые пришлось снести при подготовке будущей стройплощадки.

По информации НГУ, Учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана — главное здание факультета, которое будет включать все необходимые функциональные зоны для обучения и проведения научных исследований. Для наиболее компактного расположения планируемых помещений центр займет 1 подземный и 4 надземных этажа. Суммарная вместимость аудиторного фонда — 700 студентов. Штатным расписанием предусмотрено до 180 научных сотрудников в смену. Институт медицины и психологии — это вторая очередь строительства в НГУ кампуса мирового уровня. В первую очередь входят учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр СУНЦ НГУ, комплекс студенческих общежитий комфорт-класса на 690 мест.

Ранее редакция сообщала об акции новосибирской экологической общественности.