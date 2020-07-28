Новые случаи коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 28 июля в регионе выявлено 9 033 случая заражения коронавирусом (+103 за последние сутки), в том числе инфицированы 539 детей. 7 010 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+183 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

За сутки скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 55 лет и женщины, им было 46 лет, 48 лет, 66 лет и 82 года.

— Всего в регионе от коронавируса умерли 211 человек, — констатировали в оперативном штабе.

Отмечается что в отделениях реанимации находятся 74 человека. На ИВЛ – 22 пациента.

Госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 519.

В больницы районов области госпитализированы 862 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 303 777 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 609 жителей региона, 30 650 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 435 обращений, госпитализированы 20 человек.

Фото с сайта оперативного штаба