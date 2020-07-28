Новосибирская область получит 15 млн рублей на создание модельных библиотек

Новосибирская область получит дополнительные средства на создание еще двух модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что победителями дополнительного конкурсного отбора стали Центральная библиотека Мошковского района и филиал-библиотеки имени В.В. Куйбышева в Новосибирске.

Как сообщила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, в рамках национального проекта «Культура» в результате перераспределения в ходе конкурса дополнительных средств региону из федерального бюджета выделено 15 млн рублей на создание еще двух модельных библиотек – в Мошковском районе и в городе Новосибирске. Работа по реализации проекта будет проводиться в течение четырех месяцев. Она предусматривает проведение текущего ремонта в помещениях библиотек, приобретение нового оборудования и мебели, новых книг.

Напомним, что в регионе уже ведется работа по созданию модельных библиотек в Венгеровском и Кочковском районах. Таким образом в этом году в Новосибирской области появится в общей сложности четыре новые модельные библиотеки.

Всего на территории Новосибирской области к концу 2020 года будет работать восемь модельных библиотек нового поколения. Четыре из них были открыты в 2019 году. Востребованность таких библиотек населением после модернизации выросла на 30%.

Фото: пресс-служба регионального министерства культуры