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Новые технологии для мужского здоровья

  • 11/05/2021, 15:40
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С помощью инновационного оборудования и технологий в PARUS medical resort & SPA можно пройти курс лечения аденомы предстательной железы, а также восстановить потенцию.

Количество медицинских туристов, приезжающих в Новосибирскую область, растет с каждым годом. Кто-то записывается на консультацию к врачу, кто-то на операцию, а кто-то хочет отдохнуть и проверить здоровье в санаториях региона. Неудивительно, что список процедур и обследований, которые можно пройти в медучреждениях области, постоянно расширяется. К примеру, PARUS medical resort & SPA  отслеживает все тенденции на медицинском рынке и закупает оборудование, чтобы удовлетворить запросы клиентов.

— Аденома простаты — достаточно распространенное заболевание, которое встречается у мужчин в возрасте 45-50 лет. К 80 годам с этой проблемой сталкиваются уже 80% мужчин. Изучив статистику, а также обращения клиентов, мы решили приобрести оборудование «Термех» для радиочастотной термотерапии, — рассказал Infopro54 врач-уролог PARUS medical resort & SPA Алексей Палий. — Несколько лет назад эта методика лечения появилась в Москве, и очереди на терапию были длиной в несколько месяцев. В Новосибирской области такой аппарат есть только в нашем санатории.

Аппарат «Термех» позволяет проводить безоперационное лечение аденомы простаты. Это актуально для тех мужчин, кто боится делать операцию, и для тех, у кого есть к ней противопоказания.

— Радиочастотная термотерапия на аппарате «Термекс» проводится амбулаторно в течении часа. Это бескровная процедура, фактически обеспечивающая спекание аденомы за счет радиочастотного воздействия. После этого пациент наблюдается еще около часа и может уезжать по своим делам, а потом приезжает еще раз на контрольный осмотр, — поясняет Алексей Палий. — Эта терапия менее травматична, чем операция, не требует наркоза, а эффект сохраняется в течении 3 лет. Потом симптомы могут вернуться. Это ключевое отличие от операционного вмешательства, у которого эффект более долговременный.

Стоимость радиочастотной термотерапии  — 25 тысяч рублей.

Для решения деликатных проблем мужского здоровья подходит еще одна новая технология — «гелиокс терапия». Оборудование для ее проведения также недавно было закуплено PARUS medical resort & SPA.

— Плохое насыщение тканей кислородом приводит к такой болезненной для мужчин проблеме, как эректильная дисфункция. Лечение с помощью «гелиокс терапии» даже у здоровых людей повышает потенцию на 20%, — поясняет Алексей Палий. — Хочу подчеркнуть, что безопасность этой терапии клинически доказана. В Москве и Санкт-Петербурге такое оборудование активно используют в акушерстве и гинекологии при гипоксии плода, а также при лечении COVID-19 и реабилитации больных, у которых поражена легочная ткань.

«Гелиокс терапия» требует курсового лечения: начальный курс — 10 процедур по 10 минут. Стоимость каждой — 3,5 тысячи рублей. Эффект лечения сохраняется в течение года. Потом для поддержания мужского здоровья можно проходить новые курсы. Кстати, аппарат для «гелиокс терапии», установленный в PARUS medical resort & SPA, — единственный за Уралом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес: Россия, 630510, Новосибирская область,
п. Кудряшовский, Береговая, 56
Санаторий «PARUS medical resort & SPA»

Подробности и бронирование:

8 (383) 383 56 10
8 (383) 383-26-56

По общим вопросам:

info@parusresort.ru
Официальный сайт

 

 

Рекламный материалФото предоставлены «PARUS medical resort&spa»

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : санатории


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