Первомайцам представили нового главу

На собрании в администрации Первомайского района мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил нового районного главу. Им стал бывший завхоз правительства Новосибирской области Вадим Бобырь, по неофициальной информации покинувший свой пост после ряда скандальных закупок (перед визитом в Новосибирск премьер-министра РФ Михаила Мишустина в начале марта). Стоит отметить, что, помимо Бобыря, на пост главы района источники редакции ранее пророчили действующего замглавы и бывшего пресс-секретаря Анатолия Локтя — Артема Роговского. Кроме того, в партийных кругах называли еще ряд фамилий чиновников мэрии, приближенных к главе города.

Напомним, что место главы администрации Первомайского района оказалось вакантным после того, как его по собственному желанию, согласно официальной информации, покинул экс-глава Виталий Новоселов. Как редакции сообщали в мэрии, районный чиновник, выдвинутый в качестве кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по округу №136, пожелал сконцентрироваться на избирательной кампании. В то же время в политических кругах гуляет версия, что уход с должности районного чиновника направлен как раз на ослабление его кандидатуры, возможно, в силу договоренностей с кандидатами, представляющими иные политические силы. Косвенно в поддержку этого могут свидетельствовать итоги съезда КПРФ, по которым Новоселова, в отличие от остальных потенциальных претендентов в Госдуму от Новосибирска, не включили не только в ЦК партии, но даже и в число кандидатов в члены центрального комитета.

По информации правительства Новосибирской области, Вадим Бобырь родился 13 июня 1970 года, в 1991 году окончил Камышинское высшее военное строительное командное училище по специальности «инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений», с 1987 по 2009 годы находился на службе в Вооруженных Силах, с 2010 года ­работал в мэрии города Новосибирска, с 2012 года до 2021 года в региональном правительстве занимал должность управляющего делами губернатора и правительства.