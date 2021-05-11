Первомайцам представили нового главу

На собрании в администрации Первомайского района мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил нового районного главу. Им стал бывший завхоз правительства Новосибирской области Вадим Бобырь, по неофициальной информации покинувший свой пост после ряда скандальных закупок (перед визитом в Новосибирск премьер-министра РФ Михаила Мишустина в начале марта). Стоит отметить, что, помимо Бобыря, на пост главы района источники редакции ранее пророчили действующего замглавы и бывшего пресс-секретаря Анатолия Локтя — Артема Роговского. Кроме того, в партийных кругах называли еще ряд фамилий чиновников мэрии, приближенных к главе города.
По информации правительства Новосибирской области, Вадим Бобырь родился 13 июня 1970 года, в 1991 году окончил Камышинское высшее военное строительное командное училище по специальности «инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений», с 1987 по 2009 годы находился на службе в Вооруженных Силах, с 2010 года работал в мэрии города Новосибирска, с 2012 года до 2021 года в региональном правительстве занимал должность управляющего делами губернатора и правительства.
Фото пресс-службы мэрии Новосибирска
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