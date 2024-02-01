Новый бренд проекта «ОПОРЫ РОССИИ» «ИДЕЯ» призван масштабировать проект на федеральный уровень

Проект «ИДЕЯ» начал свою реализацию с сентября 2022 года, сосредоточившись на выявлении перспективных разработок инноваторов и активно продвигает их с целью внедрения на территории региона.

Проект показал отличные результаты в 2023-м году, на собственном сайте проекта представлены уже 20 проектов, большинство из которых получили конкретную помощь во внедрении своих разработок на территории региона и страны в целом. Участники с разработками для сфер связи, строительства, искусственного интеллекта, АПК, систем жизнеобеспечения убедились в компетенциях и возможностях проекта и применяют свои изобретения для повышения экономического суверенитета страны!

В связи с востребованностью помощи инноваторам и положительными результатами, такими, как предоставление пилотных площадок, субсидий, рекомендаций и решений от профильных департаментов и министерств, были приняты действия для популяризации проекта в других регионах, в том числе, где есть отделения “ОПОРЫ РОССИИ» и где такой проект необходим для внедрения, ведь действительно ускорить технологическое развитие возможно лишь при сотрудничестве и синергии ресурсов.

Партнерами проекта выступают Министерство науки и инновационной политики региона, АО «Корпорация Развития Новосибирской области», компания IT CONSTRUCT, НГУЭУ и многие другие.

В 2024 году проект сосредоточит свое внимание на практическое внедрение инноваций в Новосибирской области и по регионам России, примет участие в развитии бренда «НОВОСИБИРЬ», «ДНЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» планирует представить свои разработки на «ТЕХНОПРОМ 2024» и других инновационных площадках.

Вице-председатель, руководитель проекта «ИДЕЙСТВИЕ» Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Илья Гнатуша:

— Проект показал свою востребованность и поэтому был проведен ребрендинг проекта, в рамках которого разработано новое название “ИДЕЙСТВИЕ” и фирменный стиль, которые помогут нам популяризировать проект, привлечь больше партнеров и интересных проектов, которым мы можем помочь своими компетенциями. Проект видит перед собой задачу разработать федеральный бренд, способный эффективно коммуницировать инновационность и практичность. Проект «ИДЕЙСТВИЕ» не является образовательным; наша цель — проводить работы, направленные на внедрение разработок. Мы учли последние тенденции рестайлинга мировых брендов, обеспечивая долговременную актуальность нашего бренда.

Заместитель руководителя комитета по инновациям “ОПОРА РОССИИ”, проджект-менеджер брендингового агентства “Мелехов&Филюрин” Елена Овчаренко:

— В «ОПОРУ РОССИИ» я вступила год назад именно для работы в проекте «ИДЕЯ», потому что знаю, кто такие инноваторы и как зачастую им тяжело в коммерческом секторе. Я вижу практическую пользу проекта, мы заинтересованы в его развитии, а для этого, в том числе, нужен сильный охраноспособный бренд. Задача была разработать федеральный бренд, способный эффективно коммуницировать инновационность и практичность, ведь это не образовательный проект, где мы поможем составить презентацию — мы проводим определенные работы для коммерциализации разработок.

Под руководством креативного директора “Мелехов&Филюрин” Елены Виноградской, дизайн-отдел проделал отличную работу над шрифтовыми и графическими решениями для создания легкоузнаваемой фирменной среды бренда и эффективного управления впечатлением. Это тот бренд, с которым мы действительно можем идти на федеральный уровень в соответствии со стратегией развития комитета по инновациям Новосибирского отделения “ОПОРЫ РОССИИ” и проекта «ИДЕЙСТВИЕ»

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев:

— В регионе создана единая экосистема поддержки и развития инноваций. В нее входит Новосибирский областной инновационный фонд — «единое окно» для инноваторов, Академпарк — один из лучших в стране, Биотехнопарк, региональные и федеральные институты развития, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования и прототипирования, инжиниринговые центры, Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр мирового уровня. Мы ежегодно продолжаем обновлять и донастраивать меры поддержки под запрос наших инноваторов. Поэтому очень важен эффективный диалог с бизнесом.

Проект «ИДЕЙСТВИЕ», вышедший из проекта «ИДЕЯ» новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» — образец востребованной инициативы, предложенной самими предпринимателями. Основная задача проекта — повышение инновационного потенциала Новосибирской области. Это наша общая задача, решить которую можно только совместными усилиями.

Руководитель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов:

— Наш проект максимально востребован и прошедший год стал тому подтверждением. К участию в проекте подключаются и инновационные компании, и местные товаропроизводители.

Ребрендинг проекта — это своевременный и необходимый механизм для масштабирования этой платформы и выхода на федеральный уровень.

В конце февраля в Москве пройдёт Съезд «ОПОРЫ РОССИИ», на котором я презентую проект «ИДЕЙСТВИЕ» и предложу его для реализации в других регионах России.