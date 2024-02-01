Рекламодателям

Новый бренд проекта «ОПОРЫ РОССИИ» «ИДЕЯ» призван масштабировать проект на федеральный уровень

  • 01/02/2024, 11:39

Новый бренд проекта «ОПОРЫ РОССИИ» «ИДЕЯ» призван масштабировать проект на федеральный уровень
В феврале в Москве на съезде «ОПОРЫ РОССИИ» проект «ИДЕЙСТВИЕ» будет представлен всем регионам РФ.

Проект «ИДЕЯ» начал свою реализацию с сентября 2022 года, сосредоточившись на выявлении перспективных разработок инноваторов и активно продвигает их с целью внедрения на территории региона.

Проект показал отличные результаты в 2023-м году, на собственном сайте проекта представлены уже 20 проектов, большинство из которых получили конкретную помощь во внедрении своих разработок на территории региона и страны в целом. Участники с разработками для сфер связи, строительства, искусственного интеллекта, АПК, систем жизнеобеспечения убедились в компетенциях и возможностях проекта и применяют свои изобретения для повышения экономического суверенитета страны!

В связи с востребованностью помощи инноваторам и положительными результатами, такими, как предоставление пилотных площадок, субсидий, рекомендаций и решений от профильных департаментов и министерств, были приняты действия для популяризации проекта в других регионах, в том числе, где есть отделения “ОПОРЫ РОССИИ» и где такой проект необходим для внедрения, ведь действительно ускорить технологическое развитие возможно лишь при сотрудничестве и синергии ресурсов.

Партнерами проекта выступают Министерство науки и инновационной политики региона, АО «Корпорация Развития Новосибирской области», компания IT CONSTRUCT, НГУЭУ и многие другие.

В 2024 году проект сосредоточит свое внимание на практическое внедрение инноваций в Новосибирской области и по регионам России, примет участие в развитии бренда «НОВОСИБИРЬ», «ДНЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» планирует представить свои разработки на «ТЕХНОПРОМ 2024» и других инновационных площадках.

Вице-председатель, руководитель проекта «ИДЕЙСТВИЕ» Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Илья Гнатуша:

— Проект показал свою востребованность и поэтому был проведен ребрендинг проекта, в рамках которого разработано новое название “ИДЕЙСТВИЕ” и фирменный стиль, которые помогут нам популяризировать проект, привлечь больше партнеров и интересных проектов, которым мы можем помочь своими компетенциями. Проект видит перед собой задачу разработать федеральный бренд, способный эффективно коммуницировать инновационность и практичность. Проект «ИДЕЙСТВИЕ» не является образовательным; наша цель — проводить работы, направленные на внедрение разработок. Мы учли последние тенденции рестайлинга мировых брендов, обеспечивая долговременную актуальность нашего бренда.

Заместитель руководителя комитета по инновациям “ОПОРА РОССИИ”, проджект-менеджер брендингового агентства “Мелехов&Филюрин” Елена Овчаренко:

— В «ОПОРУ РОССИИ» я вступила год назад именно для работы в проекте «ИДЕЯ», потому что знаю, кто такие инноваторы и как зачастую им тяжело в коммерческом секторе. Я вижу практическую пользу проекта, мы заинтересованы в его развитии, а для этого, в том числе, нужен сильный охраноспособный бренд. Задача была разработать федеральный бренд, способный эффективно коммуницировать инновационность и практичность, ведь это не образовательный проект, где мы поможем составить презентацию — мы проводим определенные работы для коммерциализации разработок.

Под руководством креативного директора “Мелехов&Филюрин” Елены Виноградской, дизайн-отдел проделал отличную работу над шрифтовыми и графическими решениями для создания легкоузнаваемой фирменной среды бренда и эффективного управления впечатлением. Это тот бренд, с которым мы действительно можем идти на федеральный уровень в соответствии со стратегией развития комитета по инновациям Новосибирского отделения “ОПОРЫ РОССИИ” и проекта «ИДЕЙСТВИЕ»

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев:

— В регионе создана единая экосистема поддержки и развития инноваций. В нее входит Новосибирский областной инновационный фонд — «единое окно» для инноваторов, Академпарк — один из лучших в стране, Биотехнопарк, региональные и федеральные институты развития, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования и прототипирования, инжиниринговые центры, Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр мирового уровня.  Мы ежегодно продолжаем обновлять и донастраивать меры поддержки под запрос наших инноваторов. Поэтому очень важен эффективный диалог с бизнесом.

Проект «ИДЕЙСТВИЕ», вышедший из проекта «ИДЕЯ» новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» — образец востребованной инициативы, предложенной самими предпринимателями. Основная задача проекта — повышение инновационного потенциала Новосибирской области. Это наша общая задача, решить которую можно только совместными усилиями.

Руководитель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов:

— Наш проект максимально востребован и прошедший год стал тому подтверждением. К участию в проекте подключаются и инновационные компании, и местные товаропроизводители.

Ребрендинг проекта — это своевременный и необходимый механизм для масштабирования этой платформы и выхода на федеральный уровень.

В конце февраля в Москве пройдёт Съезд «ОПОРЫ РОССИИ», на котором я презентую проект «ИДЕЙСТВИЕ» и предложу его для реализации в других регионах России.

Фото предоставлено НО «Опора России». Автор: Елена Симакова

1 870

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : проект "Идея" Опора России


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

174 родственника погибших в СВО, получили компенсацию на погребение в Новосибирске
30/01/24 17:25
«Одной левой»: боец из НСО голыми руками обезвредил дрон-камикадзе на СВО
28/01/24 11:33
Минобороны: впервые с начала спецоперации дрон перехвачен над Ленинградской областью
18/01/24 16:06

Елена Зерняева назначена уполномоченным по правам человека Новосибирской области

10 лет этот пост занимала Нина Шалабаева.
Читать далее >>

Светлый: городской комфорт для загородной жизни

Светлый — район для жизни, где задачи локации решают комплексно.
Читать далее >>

Новосибирцам предложат выбрать объект для благоустройства в 2025 году

В списке для голосования будет 8 проектов.
Читать далее >>

Перерасчет за отключение тепла пропишут отдельной строкой в платежках новосибирцев

Вопрос по компенсации ущерба имуществу пока не решен.
Читать далее >>

Названы причины замедления роста цен в декабре в Новосибирской области

В декабре годовая инфляция в Новосибирской области незначительно снизилась до 8,1%.
Читать далее >>

Подстанцию «Академическая» планируют достроить до конца 2024 года в Новосибирске

Она необходима для запуска высокотехнологичных производств, в том числе в новых очередях Технопарка.
Читать далее >>

Семилетнему мальчику с диагнозом детский церебральный паралич требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 222 295 рублей.
Читать далее >>

Фундамент выдержит станцию метро «Спортивная» в Новосибирске

Очередной пакет поправок в проектно-сметную документацию по станции мэрия направила в Главгосэкспертизу.
Читать далее >>

Елена Костянко: Градус жестокого обращения с животными в Новосибирске повышается

Для корректировки ситуации нужна комплексная программа помощи брошенным животным и просвещения общества.
Читать далее >>

Центр по производству информационной продукции создадут в мэрии Новосибирска

Этот контент необходим для заполнения 620 госпабликов муниципалитета.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Онлайн-магазины и объекты размещения туристов — лидеры по спросу на покупку готового бизнеса в Новосибирске

Онлайн-магазины и объекты размещения туристов — лидеры по спросу на покупку готового бизнеса в Новосибирске

По итогам 2023 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз на «Авито» вырос на 16% год к году.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Гостеприимство из будущего
1/02/24 16:56
Туризм
«РВК-Архангельск» внедрил систему автомониторинга от билайн бизнес
1/02/24 16:30
Бизнес Телекоммуникации
Пешеходный участок улицы Ленина вновь сделали дорогой
1/02/24 16:11
Город
Более 12 мостов и путепроводов отремонтируют в регионе по нацпроекту БКД
1/02/24 16:04
Власть Общество
Ребенок выпал на ходу из автобуса в Новосибирске
1/02/24 15:39
Общество Происшествия
«Это реальная банда»: похитителей студента задержали в Новосибирске
1/02/24 15:22
Происшествия
Два крупных санатория построят в Новосибирской области
1/02/24 15:06
Бизнес Власть Туризм
Стало известно, когда завершат благоустройство сквера в Новосибирске
1/02/24 15:03
Город
«В комнате нашли телефон»: криминалисты обыскали квартиру убитой женщины и ее 5-летней дочки в Новосибирске
1/02/24 14:23
Общество Происшествия
Елена Зерняева назначена уполномоченным по правам человека Новосибирской области
1/02/24 13:37
Власть Общество Отставки и назначения
«Слишком идеальная»: грудь новой Маргариты обсудили зрители в кинотеатрах Новосибирска
1/02/24 13:35
Культура Общество
1 млрд рублей долгов по алиментам взыскали приставы в Новосибирской области
1/02/24 12:54
Право&Порядок
Матери погибших в пожаре детей отменили оправдательный приговор в Новосибирске
1/02/24 12:21
Общество Право&Порядок
Более 2 тысяч человек остались без света в Новосибирске
1/02/24 11:50
Город
Как повысить надежность теплоснабжения Новосибирска
1/02/24 11:40
Бизнес Энергетика&ЖКХ
Новый бренд проекта «ОПОРЫ РОССИИ» «ИДЕЯ» призван масштабировать проект на федеральный уровень
1/02/24 11:39
Бизнес Власть
Профессор из Новосибирска научил нейросеть распознавать эмоции
1/02/24 11:34
Наука
Что изменится в жизни новосибирцев с 1 февраля
1/02/24 11:30
Общество
Семья с ребенком погибла под Новосибирском — виновник аварии пошел под суд
1/02/24 11:21
Общество Право&Порядок
Андрей Шимкив: решение по возврату в Новосибирск 20 млрд рублей Абызова прорабатывается
1/02/24 11:14
Бизнес Власть Город
Популярное
Как отличить гайморит от простуды
1/02/24 15:39
Эксперты назвали главные новинки на отечественном авторынке в феврале 2024
31/01/24 16:31
Астрологи поделились, когда наступит ретроградный Меркурий в 2024 году
31/01/24 13:10
Лунный календарь цветовода на февраль 2024
31/01/24 10:28
В Госдуме предложили снизить плату за ЖКУ для пенсионеров и многодетных семей
30/01/24 16:44
Минтруд и Минздрав хотят упростить порядок оформления инвалидности
30/01/24 11:55
Новости компаний
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 25% в 2023 году
1/02/24 9:00
Банк «Левобережный» запустил вклад с 16 % годовых
31/01/24 12:26
В электросетях АО «РЭС» расширяют опыт применения нормализаторов напряжения
31/01/24 10:43
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 самых выгодных автокредитов без первоначального взноса и каско
31/01/24 9:00
Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших кредитных карт 2023 года
29/01/24 16:09
В 2023 году АО «РЭС» удалось сократить продолжительность аварийных отключений
29/01/24 15:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Новости СМИ2