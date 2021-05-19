Новый депозит «Максимальный плюс» с ежемесячной выплатой процентов

Новый депозит предусматривает размещение от 200 тысяч до 300 млн рублей на срок от 3 до 6 или от 6 до 12 месяцев на выбор (91-180 или 181-365 дней). Проценты выплачиваются ежемесячно на расчетный счет, открытый в банке, с возможностью распоряжаться ими в любое время. Разместить депозит можно лично в отделениях или дистанционно в ОНЛАЙН-офисе, без бумажных заявлений.

Ставка зависит от трех параметров: суммы, срока и способа открытия депозита. Максимальный доход можно получить при размещении свыше 30 млн рублей на полгода-год через ОНЛАЙН-офис. Ставка для ИП – до 5,35% годовых, для юридических лиц – до 5,1% годовых.

Для расчета вашей ставки по депозиту заполните короткую заявку на сайте или обратитесь в ближайшее отделение Банка «Левобережный» (ПАО). Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 и в офисах.