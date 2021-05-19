В Сибири через эскроу проданы квартиры на 100 млрд рублей

Квартиры на 20 млрд рублей уже достроены, эти деньги перечислены застройщикам. А 80 млрд рублей, по данным на 1 апреля 2021 года, хранятся на открытых для покупки жилья в Сибири счетах эскроу.

По данным пресс-службы СГУ, сумма на счетах эскроу в Сибири за 12 месяцев выросла в девять раз.

— По данным на 1 апреля этого года ставка кредита для застройщиков в Сибири снизилась до 3,05%. На указанную дату действует 328 кредитных договоров с застройщиками, это в три раза больше, чем год назад. В округе по количеству договоров лидирует Новосибирская область (122 договора) и Красноярский край (97 договоров). Общая сумма открытых банками кредитных линий для строителей – 222 млрд рублей, — говорится в сообщении. — Больше всего квартир через эскроу продано в Новосибирской области (17,3 тыс.), Алтайском крае (7,5 тыс.) и Красноярском крае (6,2 тыс.). Всего в Сибири через эскроу продано 39 тыс. квартир, из них 8 тыс. достроены. По данным Единой информационной системы жилищного строительства на апрель, в СФО строится 87 тыс. квартир через эскроу, это 63% от общего числа строящихся квартир. Год назад квартиры через эскроу составляли только 28% от общего числа.

Первым регионом в Сибири, в котором были введены в эксплуатацию дома, построенные через эскроу, еще в 2019 году стала Новосибирская область. В 2020 году первые счета эскроу были раскрыты в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Хакасии и Алтайском крае. В 2021 году – в Республике Алтай и Кемеровской области.