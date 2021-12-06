Новый год Тигра 2022: Черный водяной тигр сменит металлического быка

Год Черного Водяного Тигра 2022 будет «мягким» но импульсивным, полный неожиданных событий, преимущественно благоприятных.

Когда наступает год Черного Водяного Тигра по восточному календарю

Год Тигра по Китайскому календарю начнется 1 февраля 2022 года и продлится до 21 января 2023, так как дата китайского нового года непостоянна и привязана к лунному циклу.

Каким будет 2022 год Черного Водяного Тигра

В 2022 году удача будет благоволить легкой авантюрности. Рискуйте, но делайте это осознанно, просчитав возможные последствия. Тигр ценит инициативность, и если вы приложите определенные усилия, то постепенно поймете, что все задуманное начинает осуществляться, а Вселенная, кажется, подкидывает вам одно удачное совпадение за другим.

Но будьте бдительны, не полагайтесь только на удачу — Водяной Тигр, в отличие от своего Огненного брата, терпелив и мудр и не любит, когда глупцы бросаются с места в карьер, не поразмыслив о последствиях. Для таких он готовит ряд испытаний, призванных «притормозить» смельчака. Если вы попали в такую ситуацию, то не отчаивайтесь. Соберитесь с мыслями и встретьте неудачи, которые вам преподнесет этот год, с холодной головой, и тогда Тигр вознаградит вас.

Год будет благоприятен для творчества и искусства. Водная стихия, согласно древним китайским традициям, способствует самовыражению, так что, если вы давно хотели записаться на курсы по рисованию или начать писать рассказ, то 2022 год идеально подойдет для подобных начинаний.

Несмотря на то, что Тигр традиционно не считается подходящим для продолжения рода знаком, стихия Воды смягчает его характер, так что год Черного Водяного Тигра идеально подходит для создания семьи. Для этого знака крепость семейных уз имеет огромное значение.

Но помните, даже «пропитанный» водяным спокойствием, Тигр все еще остается своенравным животным, поэтому подготовьте себя к тому, что 2022 год будет полон неожиданностей и потрясений.

Как и в чем встречать 2022 Год Тигра

Новогодний стол должен быть красиво и изящно украшен, щепетильный Тигр предпочитает аккуратную сервировку, а из блюд отдать предпочтение мясным деликатесам. Главное правило в декоре — придерживаться единого стиля и отдавать предпочтение натуральным материалам. Так же Тигру понравится, если украшения будут с металлическим блеском золота и серебра.

В одежде отдайте предпочтение черному, серому синему и голубому. Избегайте пестрых нарядов, контрастных сочетаний и кричащего неона в своем гардеробе, подобные цвета будут раздражать хозяина года.

Новый Год Тигра 2022 для знаков Восточного гороскопа

Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020). Этот год определенно не ваш. Тигру не нравится ваш подход к жизни, так что он будет чинить препятствия в новых начинаниях. Пока другие рискуют — не экспериментируйте, лучше уделите должное внимание своим делам, ведь наверняка есть те, которые вы откладывали в долгий ящик.

Этот год определенно не ваш. Тигру не нравится ваш подход к жизни, так что он будет чинить препятствия в новых начинаниях. Пока другие рискуют — не экспериментируйте, лучше уделите должное внимание своим делам, ведь наверняка есть те, которые вы откладывали в долгий ящик. Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021). Год Тигра для вас обещает быть трудным и полным неожиданностей, в большей степени неприятных. Не торопитесь бежать на цель, выставив вперед рога. Тщательно продумывайте свои действия, и удача вам улыбнется.

Год Тигра для вас обещает быть трудным и полным неожиданностей, в большей степени неприятных. Не торопитесь бежать на цель, выставив вперед рога. Тщательно продумывайте свои действия, и удача вам улыбнется. Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010). Сияйте! В этом году звезды определенно на вашей стороне — все ваши начинания будут удачны, так что советуем взяться за большие дела и заняться тем, к чему действительно лежит душа.

Сияйте! В этом году звезды определенно на вашей стороне — все ваши начинания будут удачны, так что советуем взяться за большие дела и заняться тем, к чему действительно лежит душа. Кот или Кролик (1963, 1975, 1987, 1999, 2011). Вас не очень устроят перемены, которые принесет этот год, но со временем вы справитесь. Спокойный образ жизни, к которому вы привыкли, будет нарушен, но задумайтесь, всегда ли это плохо?

Вас не очень устроят перемены, которые принесет этот год, но со временем вы справитесь. Спокойный образ жизни, к которому вы привыкли, будет нарушен, но задумайтесь, всегда ли это плохо? Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012). Вам везет. Год Тигра будет буйным, и вам это понравится. Перемены, новые возможности — это все то, что разжигает в вашей крови огонь. Вы справитесь и найдете способ взлететь на вершину.

Вам везет. Год Тигра будет буйным, и вам это понравится. Перемены, новые возможности — это все то, что разжигает в вашей крови огонь. Вы справитесь и найдете способ взлететь на вершину. Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2012). Не каждое изменение в жизни идет нам на пользу, но из каждого события можно извлечь урок, и Змеи это знают лучше, чем кто бы то ни было. 2022 год будет утомителен, но, несмотря на то, что не все перемены произойдут к лучшему, опыт, который вы извлечете из них, будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Не каждое изменение в жизни идет нам на пользу, но из каждого события можно извлечь урок, и Змеи это знают лучше, чем кто бы то ни было. 2022 год будет утомителен, но, несмотря на то, что не все перемены произойдут к лучшему, опыт, который вы извлечете из них, будет служить вам верой и правдой долгие годы. Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014). Вы знаете, что давно пора что-то менять в своей жизни, но почему-то ничего не делаете. Год Тигра самое время для перемен. Действуйте, иначе Тигр покарает вас за нерешительность.

Вы знаете, что давно пора что-то менять в своей жизни, но почему-то ничего не делаете. Год Тигра самое время для перемен. Действуйте, иначе Тигр покарает вас за нерешительность. Овца или Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 2015). Вам не по душе дух революции, витающий в воздухе. Год Тигра для вас ознаменуется проблемами в личной жизни. Возможно, ваш партнер, увлекшись переменами, пришедшими с наступлением нового года, забудет о вас или отодвинет на задний план. Не отчаивайтесь и попробуйте наладить отношения, терпеливо высчитывая каждый шаг.

Вам не по душе дух революции, витающий в воздухе. Год Тигра для вас ознаменуется проблемами в личной жизни. Возможно, ваш партнер, увлекшись переменами, пришедшими с наступлением нового года, забудет о вас или отодвинет на задний план. Не отчаивайтесь и попробуйте наладить отношения, терпеливо высчитывая каждый шаг. Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004, 2016). Кругом происходит столько интересного, и вам это нравится! Жизнь в год Тигра для вас станет похожа на захватывающий сериал, но, увлекшись проблемами героев вокруг, не забывайте о своей собственной судьбе.

Кругом происходит столько интересного, и вам это нравится! Жизнь в год Тигра для вас станет похожа на захватывающий сериал, но, увлекшись проблемами героев вокруг, не забывайте о своей собственной судьбе. Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017). Год Тигра будет к вам суров. И пусть трудности, которые на вас обрушатся, будут вам по плечу, от этого 2022 год не станет менее утомительным. Следите за здоровьем и финансами, неудача может подкрасться с неожиданной стороны.

Год Тигра будет к вам суров. И пусть трудности, которые на вас обрушатся, будут вам по плечу, от этого 2022 год не станет менее утомительным. Следите за здоровьем и финансами, неудача может подкрасться с неожиданной стороны. Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018). Вы в своей стихии. Возможно, вам предоставится случай помочь своему ближнему в ущерб себе. Подумайте, готовы ли вы принести такую жертву. И все же, если вы на нее решитесь, она принесет вам счастье.

Вы в своей стихии. Возможно, вам предоставится случай помочь своему ближнему в ущерб себе. Подумайте, готовы ли вы принести такую жертву. И все же, если вы на нее решитесь, она принесет вам счастье. Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007). Несмотря на то, что по началу вам будет непросто, вы приспособитесь. С великодушием примите изменения, дарованные вам Тигром, отнесясь к ним философски.

Что обещает год Тигра детям, родившимся в это время

Дети, рожденные под знаком Черного Водяного Тигра, наделены природным обаянием и интуицией. Такие люди быстро становятся душой компании и легко находят общий язык с окружающими, хотя при угрозе могут и постоять за себя. Проницательность, целеустремленность и любопытство помогают добиться успехов в учебе и работе, а богатый внутренний мир и склонность к творчеству обеспечивают их личности многогранность.