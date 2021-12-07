Ретро-игрушки появятся на елках Новосибирска

Автор работ – художник, преподаватель в Детской школе искусств г.Оби, мастер Татьяна Валерьевна – уже несколько лет возрождает старинное ремесло в Новосибирской области. Началось ее увлечение с рекламного объявления в социальной сети «инстаграм» об онлайн-школе ватной игрушки Ирины Блиновой. С тех пор все свободное время Татьяна Валерьевна училась справляться с непослушной ватой и мастерила игрушки.

— Как-то сама собой родилась идея создания коллекции к юбилею Победы. Хотелось сделать что-то не банальное, отражающее дух времени, – делится Татьяна Баева.

Коллекцию «Наша армия сильна» высоко оценили жюри выставки «Салют Победы»: из Новосибирска работы отправились на следующий этап в Красноярск, а затем и в Москву. За своих маленьких солдатиков из ваты Татьяна Баева получила диплом лауреата

Следующей идеей мастера стала коллекция «Все мы родом из детства».

Работы Татьяны Баевой, ее учеников из Детской школы искусств г.Оби, а также мастеров из других городов России и Белоруссии: Киры Блиновой (г. Минск), Натальи Дергач (Саратовская область), можно будет увидеть на выставке «Старый, старый Новый год».

Открытие выставки «Старый, старый Новый год» состоится 9 декабря 2021 г. в 15.00 часов в Выставочном зале Новосибирского государственного областного Дома народного творчества (ул. Каинская, 5). Работа выставки продлится до 16 января 2022 года.

Вход свободный.

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