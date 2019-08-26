Новый комплекс фабрики бортпитания вводится в эксплуатацию в аэропорту Толмачёво

На этой неделе в аэропорту Толмачёво вводится в эксплуатацию новый комплекс фабрики бортового питания, сообщили в пресс-службе аэропорта. Торжественное мероприятие, посвящённое началу строительства нового комплекса, состоялось 29 августа 2018 года.

Новый цех бортового питания занимает площадь более 5 тысяч квадратных метров, оснащён современным высокотехнологичным оборудованием и является крупнейшим за Уралом предприятием, предоставляющим услуги авиационного кейтеринга. Проектная мощность фабрики — 16 тысяч рационов питания в сутки, количество рабочих мест — 350 с перспективой увеличения до 500.

Проект реализован в рамках сотрудничества аэропортового холдинга ООО «Новапорт» и ведущего мирового производителя и оператора в сфере бортового питания LSG Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH (LSG Sky Chefs).

Фото: пресс-служба аэропорта