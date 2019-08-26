Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Новый комплекс фабрики бортпитания вводится в эксплуатацию в аэропорту Толмачёво

Проектная мощность фабрики — 16 тысяч рационов питания в сутки.
  • 26/08/2019, 10:56
Новый комплекс фабрики бортпитания вводится в эксплуатацию в аэропорту Толмачёво

На этой неделе в аэропорту Толмачёво вводится в эксплуатацию новый комплекс фабрики бортового питания, сообщили в пресс-службе аэропорта. Торжественное мероприятие, посвящённое началу строительства нового комплекса, состоялось 29 августа 2018 года.

В Новосибирске заложили первый камень новой фабрики бортового питания

Новый цех бортового питания занимает площадь более 5 тысяч квадратных метров, оснащён современным высокотехнологичным оборудованием и является крупнейшим за Уралом предприятием, предоставляющим услуги авиационного кейтеринга. Проектная мощность фабрики — 16 тысяч рационов питания в сутки, количество рабочих мест — 350 с перспективой увеличения до 500.

Проект реализован в рамках сотрудничества аэропортового холдинга ООО «Новапорт» и ведущего мирового производителя и оператора в сфере бортового питания LSG Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH (LSG Sky Chefs).

Фото: пресс-служба аэропорта 

Популярное с сайта

Киноманская ночь прошла в Новосибирске

Киноманская ночь прошла в Новосибирске

26/08/2019, 10:58
Четвертая по счету «Ночь кино» вышла за стены кинозалов и за границы мегаполисов.
Ошибки звезд ресторанного бизнеса

Ошибки звезд ресторанного бизнеса

26/08/2019, 10:24
FuckUp-сессия — популярный компонент многих образовательных ивентов.
Новосибирск и Камбоджа договариваются

Новосибирск и Камбоджа договариваются

26/08/2019, 10:12
В рамках форума «Азиатские встречи» планируется подписание ряда соглашений.

Актуальный разговор

Вдогонку за будущим

Вдогонку за будущим

Все материалы
Новости

Новосибирские жимолость и облепиха отправятся в Японию

26/08/2019, 14:58

Молодой ученый НГТУ НЭТИ получил 9 млн рублей на научное исследование

26/08/2019, 13:54

Новосибирцы задолжали за тепло и горячую воду 1,8 млрд рублей

26/08/2019, 11:45

В июле 2019 года годовая инфляция в Новосибирской области ускорилась до 4,6%

26/08/2019, 11:40

Новосибирская таможня за семь месяцев выдала 613 ПТС на ввоз ТО из-за границы

26/08/2019, 11:36

Киноманская ночь прошла в Новосибирске

26/08/2019, 10:58

Ошибки звезд ресторанного бизнеса

26/08/2019, 10:24

Новосибирск и Камбоджа договариваются

26/08/2019, 10:12

Будущий кластер сельхозмашиностроения усиливают кооперацией

26/08/2019, 10:00

Эксперты назвали Топ-10 наиболее «мужских» марок автомобилей

25/08/2019, 09:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска