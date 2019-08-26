Киноманская ночь прошла в Новосибирске

Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кино, на глазах обретает все приметы традиции: у нее есть локация-ядро, свой церемониал. И свой zoom-эффект — всякой традиции, как известно, полагается шириться и набирать силу.

С этим у киноманской ночи все в порядке: родившись как концепт для мегаполисных кинозалов, «Ночь кино» постепенно растворила собственные границы и выбралась на простор.

Так, в кинозале «Синема», который в Новосибирске числится малой родиной заветной ночи, показ новинок российского кино идет в формате завтрака на траве. Точнее, ужина на траве. Трава, правда, искусственная —рулонный синтетический газон укрывает собой двор кинозала. По газону привольно раскиданы матерчатые кресла-груши — пожалуй, самый неформальный, самый гедонистический вариант мебели, размывающий границы между глаголами «сидеть» и «лежать».

Коробчатая уютность этого двора, сформированная зданием кинотеатра и причудливыми изломами корпусов довоенного жилого дома, сохраняет привычное ощущение кинозала — стены у пространства как бы есть, пунктирные такие. А тональные переливы вечернего неба и ненавязчивый бриз делают развлечение небанальным, максимально непохожим на обычный выход в кино.

«Ночь кино» — акция по определению бесплатная, так что насладиться аурой необычного кинотеатра могут те, кто раньше всех отозвался на анонс. Кто раньше пришел, того и груша — почти как в афоризме про тапки. Для ощущения аншлага кинотеатру на газоне достаточно человек двадцать-тридцать. Место, в принципе, камерное. А для тех, кто не успел и не вместился, было полно альтернатив: свою «Ночь кино» провел КРЦ «Победа» (не на пленэре, но зато с обилием посадочных мест), ТРЦ «Сибирский молл» повторил идею с креслами-грушами, но в лайт-версии — под стеклянной крышей своего круглого атриума.

Моллы, большие кинотеатры и уютные хипстерские уголки — теперь локации киноманской ночи гораздо шире этого ряда. Ибо «Ночь кино» пришла и в глубинку: в этом году в акции приняли участие 10 районов Новосибирской области: Тогучинский, Краснозерский, Каргатский, Кыштовский,Убинский, Новосибирский, Мошковский, Коченевский, Чистоозерный и Куйбышевский, а также Академгородок и наукоград Кольцово.

Да, Академгородку и Кольцово, возможно, обидно будет попасть в предметный ряд «периферия», но факт есть факт — к акции они подключились только сейчас, когда в Новосибирске-метрополии уже внятно оформилась традиция. В сумме для проведения акции были задействованы 42 киноустановки области. Впрочем, на газонном партере «Синемы» кино смотрели с огромной «плазмы», а не с ностальгической «вертушки».

«Ночь кино» — акция федерального масштаба. Самобытность и самовыражение регионов тут состоит в выборе локаций. Что же до ассортимента, то он один на всех. Формируется он по итогам зрительского интернет-голосования. В этот раз в шорт-лист попали фильмы «Домовой» (Россия, 2019, реж. Евгений Бедарев, 6+); «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (Россия, 2018, реж. Илья Куликов, 16+); «Балканский рубеж» (Россия, Сербия, 2019, реж. Андрей Волгин, 16+).

Лидерское трио внятно намекает, что народная любовь и признание критиков — это, как говорится, «две большие разницы».

Например, довольно громоздкая и неуклюжая комедия «Домовой» в этой обойме смотрелась весьма странно: наивное резонерство сюжета, ориентированное на детей 5-10 лет, было мучительно скучно взрослым, а переперченные шутки, в свою очередь, были непонятны детям. «Полицейский с Рублевки» на этом фоне прельщал хотя бы жанровой чистотой — сделанный для почитателей эстетики телеканала «ТНТ» (и с его же участием), фильм ни на миллиметр не промахивался: вожделеющие да обретут.

«Балканский рубеж» замыкал трио на правах бесспорного хита: военный эпос — интонация более универсальная, нежели городская сказка непонятно для кого или кинопродукция стендапного телеканала.

В целом, набор весьма репрезентативен: что вынесло на берег бурлящим прибоем народной любви, то и смотрим в «Ночь кино», которая во славу Дня российского кино. Такая она, народная любовь. Такое оно, российское кино…

Для Новосибирска сей формат — это еще и красивый камешек в мозаику неформальной сити-культуры. Подобные акции в укромных уголках городского ландшафта — это освоение городского микрокосма. Культивация глубинного, «маленького» Новосибирска. Новосибирска переулков и крошечных, интимных пространств. Клубно-ресторанный кластер на Коммунистической — феномен из того же ряда.

Город, которого Большая История в основную часть его отроческой жизни воспитывала как гиганта и богатыря, обретя маломальскую зрелость, вдруг обнаружил в себе сентиментальную симпатию к «мелкотравчатым» радостям.

И это, наверное, неплохо: культуру больших пространств в хорошо структурированных мегаполисах должна дополнять и уравновешивать «культура переулков» — штучная, нетиражная, народно-соседская культура укромных минимиров. Новосибирск как раз сейчас и наживает ее, наверстывая упущения своей акселератской юности.

Фото предоставлено кинозалом «Синема»